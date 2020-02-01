Эпидемия коронавируса: Apple закрывает все магазины и офисы в Китае, фото: pexels

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Ракурс

Магазины и офисы Apple временно закроют на территории КНР.

Американская корпорация приняла соответствующее решение из-за распространения смертельного коронавируса. Об этом сообщили в компании.

В сообщении говорится, что следует позаботиться о безопасности персонала. Решение принято на основании рекомендаций в сфере здравоохранения.

На материковой части Китая мы закрываем все наши корпоративные офисы, магазины и контактные центры, — говорится в заявлении.

Интернет-магазин Apple продолжит работу. Изменений в этом направлении не планируются.

Производство Apple в Китае оказалось под угрозой. Из-за коронавируса происходят процессы, которые могут повлиять на будущее развитие компании в регионе. Ранее Apple планировал заказать у поставщиков около 80 млн iPhone в первом полугодии 2020 года.

Напомним, о намерении закрыть офисов компании в Китае, Гонконге и Тайване объявили в Google. От распространения опасной пневмонии погибли более 200 человек.