Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Эпидемия коронавируса: Apple закрывает все магазины и офисы в Китае, фото: pexels

Эпидемия коронавируса: Apple закрывает все магазины и офисы в Китае

1 фев 2020, 13:38
999

Магазины и офисы Apple временно закроют на территории КНР.

Американская корпорация приняла соответствующее решение из-за распространения смертельного коронавируса. Об этом сообщили в компании.

В сообщении говорится, что следует позаботиться о безопасности персонала. Решение принято на основании рекомендаций в сфере здравоохранения.

На материковой части Китая мы закрываем все наши корпоративные офисы, магазины и контактные центры, — говорится в заявлении.

Интернет-магазин Apple продолжит работу. Изменений в этом направлении не планируются.

Производство Apple в Китае оказалось под угрозой. Из-за коронавируса происходят процессы, которые могут повлиять на будущее развитие компании в регионе. Ранее Apple планировал заказать у поставщиков около 80 млн iPhone в первом полугодии 2020 года.

Напомним, о намерении закрыть офисов компании в Китае, Гонконге и Тайване объявили в Google. От распространения опасной пневмонии погибли более 200 человек.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Снятие депутатской неприкосновенности: депутаты из ОПЗЖ обжалуют закон в Конституционном суде

Сегодня в Конституционный суд поступило конституционное представление от 50 депутатов относительно соответствия Конституции Украины закона о снятии депутатской неприкосновенности

Новости Украины
18:43   31 янв