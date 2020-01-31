Эпидемия коронавируса: Google закроет все офисы в Китае и Тайване, фото: flickr

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Ракурс

Эпидемия коронавируса стала причиной закрытия офисов компании Google (Гугл) в Китае, Гонконге и Тайване.

Поездки сотрудников корпорации в опасные районы приостановлены. Об этом сообщает BBC.

На материковом Китае Google имеет четыре офиса. О количестве сотрудников не сообщается. Им было рекомендовано покинуть пределы КНР. Офисы компании занимаются там продажами и проектами для рекламного бизнеса Google.

Другие мировые гиганты также заявили о намерении ввести подобные мероприятия. Компании Microsoft и Amazon планируют отказаться от реализации стратегии в регионе из-за распространения смертельного вируса. В Amazon призвали избегать путешествий в Китай.

В General Motors и Toyota также также заявили о закрытии своих фабрик. В Китае они не будут работать. Производственные заводы останутся закрытыми до 9 февраля.

Напомним, коронавирус 2019-nCoV зафиксирован в 18 странах за пределами КНР. Всего в мире уже зарегистрировано более 200 смертей от пневмонии.