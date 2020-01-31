Коронавирус 2019-nCoV зафиксировали в 18 странах. Фото: AFP

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Коронавирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, зафиксировали в 18 странах за пределами КНР.

В целом за пределами Китайской Народной Республики зафиксировали 98 случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано восемь случаев передачи вируса от человека человеку в Германии, Японии, Вьетнаме и Соединенных Штатах Америки. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщается на сайте организации.

Тем временем DW сообщает, что до пяти человек возросло число инфицированных коронавирусом в Германии. Очередной случай обнаружили в федеральной земле Бавария, а носителем оказался сотрудник компании Webasto в округе Штарнберг, на которую работали и четверо других инфицированных.

Представители Министерства здравоохранения Баварии рекомендуют больницам округа подготовиться к приему пациентов с подозрением на 2019-nCoV.

Ранее сообщалось, что в Баварии почти 100 человек поместили в карантин. Все они контактировали с китаянкой, которая заразилась.

Напомним, китайский коронавирус 2019-nСov унес жизни 213 человек в Китае. За последние сутки от смертельной болезни умерли 43 человека, большинство из умерших обитало в провинции Хубэй. Количество зараженных уже возросло до 9 тыс. 962 человек.