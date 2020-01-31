Коронавирус 2019-ncov унес уже более 200 жизней. Фото:

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В Китае жертвами коронавируса 2019-nСov стали 213 человек. За последние сутки, 30 января, от смертельной болезни умерли 43 человека.

За минувшие сутки 42 человека умерли в провинции Хубэй и еще один в провинции Хэйлунцзян. Кроме количество зараженных уже возросло до 9 тыс. 962 человек. Об этом сообщил государственный комитет Китайской Народной Республики по вопросам здравоохранения.

Отмечается, что 30 января свыше 102 тыс. человек прошли медицинское обследование, коронавирус обнаружили в 1 тыс. 982 человек. Также в четверг вылечили и выписали из больницы 47 человек. Всего за время вспышки этой болезни из госпиталей выписали 171 пациента.

Напомним, 30 января зафиксированы 7 тыс. 834 случая заражения коронавирусом, в КНР от инфекции 170 человек умерли. Из-за стремительного распространения коронавируса Всемирная организации здравоохранения вчера объявила чрезвычайное положение международного уровня.

В ВОЗ обеспокоены тем, что вирус может попасть в страны, где слабая система здравоохранения. При этом специалисты не сомневаются, что Китай сможет справиться с эпидемией вируса. Также в ВОЗ не стали ограничивать трансграничные перевозки и путешествия.