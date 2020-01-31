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Коронавірус 2019-ncov забрав вже понад 200 життів. Фото:

Епідемія коронавірусу: загиблих вже 213 осіб, зафіксовано більш ніж 9 тис. випадків зараження

31 січ 2020, 08:10
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У Китаї жертвами коронавірусу 2019-nСov стали 213 осіб. За останню добу, 30 січня, від смертельної хвороби померли 43 осіб.

За минулу добу 42 особи загинули в провінції Хубей і ще одна у провінції Хейлунцзян. Крім Кількість заражених вже зросла до 9 тис. 962 осіб. Про це повідомив державний комітет Китайської Народної Республіки з питань охорони здоров’я.

Зазначається, що 30 січня понад 102 тис. осіб пройшли медичне обстеження, коронавірус виявили у 1 тис. 982 осіб. Також у четвер вилікували і виписали з лікарень 47 осіб. Всього за час спалаху цієї хвороби з госпіталів виписали 171 пацієнта.

Нагадаємо, 30 січня зафіксовані 7 тис. 834 випадки зараження коронавірусом, в КНР від інфекції 170 осіб померли. Через стрімке поширення коронавірусу Всесвітня організації охорони здоров’я вчора оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня.

У ВООЗ стурбовані тим, що вірус може потрапити до країн, де слабка система охорони здоров’я. При цьому фахівці не сумніваються, що Китай зможе впоратися з епідемією вірусу. Також у ВООЗ не стали обмежувати транскордонні перевезення і подорожі.

Джерело: Ракурс


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