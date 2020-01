Китайський коронавірус 2020. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2537-neznayomec-z-kytau-hto-naychastishe-hvoriie-na-kytayskyy-koronavirus-2020-i-pro-scho-svidchat.html

Ракурс

Згідно з останніми даними станом на 30 січня, кількість хворих на коронавірус 2020 у Китаї сягнула 7801 людини, під підозрою 12 167 пацієнтів. Поки що всі 170 смертельних випадків зареєстровані в Китаї. Відомо, що для 133 пацієнтів хвороба закінчилася одужанням.

Якщо казати про поширення уханьського синдрому світом, загалом новий коронавірус підхопили 88 осіб. Найбільше — у Таїланді (14) і Японії (11), у Франції — 5, Німеччині — 4, Фінляндії — одна людина.

Навколо нового китайського коронавірусу 2019-nCoV багато запитань. На сьогодні відомо, що летальність його не надто висока — від 2% (якщо брати до уваги всіх хворих) до 11% (якщо казати про госпіталізованих пацієнтів на підставі останньої опублікованої статті в одному з найвідоміших і найавторитетніших медичних журналів The Lancet, на якій ми зупинимося нижче). Це не мало і не забагато, якщо порівнювати з іншими спалахами, викликаними коронавірусами — SARS (летальність близько 10%) або MERS (30‒40%). Експерти попереджають, що ці цифри в будь-яку мить можуть змінитися, адже ще багато хворих перебувають у лікарнях або ізоляторах.

На думку Тома Фрідена, екс-директора CDC (Центру з контролю і профілактики захворювань США), коронавірус 2020 набагато заразніший за грип: «По-перше, це дуже серйозний спалах. Він активно поширюється — здається, що вірус більш заразний, ніж вірус SARS у 2003 році, і хоча він дещо менш смертоносний за SARS, все ж китайський коронавірус набагато більш смертоносний за сезонний вірус грипу».

Середнє число заражених від хворого для 2019-nCoV становить 2,2 (при грипі — 1‒2). Іншими словами, в середньому кожен хворий на китайський коронавірус поширював інфекцію серед 2,2 інших людей. Про контроль спалаху можна казати, якщо цей показник менший за 1.

Коронавіруси: від тварин — до людини. Хто в групі ризику

Коронавіруси вражають багатьох тварин, наприклад, велику рогату худобу, кролів, котів, собак і птахів. Китайському коронавірусу вдалося подолати міжвидовий бар'єр — у процесі відтворення вірусу в організмі тварин виникала мутація, яка дозволила інфікувати людину.

Хто насамперед у небезпеці? Зараз у Китаї хворіють люди різного віку — від немовлят до людей похилого віку. Однак більшість хворих — чоловіки середнього віку. Серед померлих від коронавірусу 2020 переважають літні люди, які мають проблеми зі здоров'ям. Типове ускладнення цієї інфекції — пневмонія.

Пролити світло на «характер» китайського коронавірусу спробували вчені в дослідженні, результати якого були опубліковані в медичному журналі The Lancet (стаття під назвою «Епідеміологічні та клінічні характеристики 99 випадків нової коронавірусної пневмонії 2019 року в Ухані, Китай» вийшла 30 січня 2020 року). У дослідження увійшли підтверджені випадки 2019-nCoV в одній з лікарень в Ухані з 1 по 20 січня 2020 року.

Основні цифри такі: з 99 пацієнтів з підтвердженим діагнозом 11% померли, хороша новина — 31% видужав. При розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС) летальність становила 65%. Відзначимо, що гострий респіраторний дистрес-синдром є одним з видів дихальної (легеневої) недостатності внаслідок різних захворювань, які викликають накопичення рідини в легенях і сильне зниження рівня кисню в крові. При ГРДС людина має задишку, зазвичай дихає швидко і поверхнево, шкіра може покриватися плямами або набувати синюшного відтінку (ціаноз), а також може статися порушення роботи інших органів, наприклад, серця і головного мозку.

Важливими для діагностики можуть бути такі дані: часто симптоматика не відрізнялася від грипу і ГРВІ, при цьому при КТ/рентгені у 75% була знайдена двостороння пневмонія. 89% — саме стільки одужали з усіх захворілих, згідно з дослідженням, і це вселяє надію.

Як показало дослідження, середній вік хворих становив 55,5 років, в тому числі 67 чоловіків і 32 жінки.

При коронавірусі симптоми найчастіше були такі:

лихоманка — 83%,

кашель — 82%,

задишка спостерігалася у кожного третього,

м'язовий біль — у кожного десятого,

на головний біль скаржилися 8% пацієнтів,

біль у горлі — 5%,

біль у грудях — 2%,

риніт — лише 4%,

діарея — 2%.

На основі отриманих даних вчені припускають, що інфекція, найімовірніше, торкнеться літніх чоловіків із супутніми захворюваннями, у яких може призвести до тяжких і навіть смертельних респіраторних захворювань, таких, як гострий респіраторний дистрес-синдром.

Результати ще одного дослідження, пов'язаного з новим китайським коронавірусом 2020 року, були опубліковані 29 січня в науковому журналі The New England Journal of Medicine. Щоб визначити епідеміологічні характеристики 2019-nCoV, вчені проаналізували дані щодо перших 425 підтверджених випадків в Ухані.

Згідно з отриманими результатами, середній вік пацієнтів становив 59 років, 56% були чоловіками. Середній інкубаційний період становив 5,2 дня. У статті зауважується, що слід проявляти обережність при інтерпретації швидкості росту випадків захворювання в січні, з огляду на збільшення доступності до використання наборів для тестування з плином часу.

Уханьський синдром — як розпізнати і лікувати новий коронавірус

Інкубаційний період у разі інфікування 2019-nCoV становить до 14 днів. Перші ознаки дуже схожі зі звичайним ГРВІ (підвищена температура тіла, нежить, головний біль, слабкість, розлади системи травлення). Найчастіше, згідно з наведеними вище результатами досліджень, китайський коронавірус проявляється температурою і кашлем.

Особливу увагу слід звертати на задишку, поверхневе дихання, ціаноз (синюшний відтінок шкіри), характерні для гострого респіраторного дистрес-синдрому. Для визначення рівня кисню в крові лікарі часто використовують пульсоксиметр — датчик, який вдягають на кінчик пальця. Якщо ви нещодавно були в Китаї і почуваєтеся недобре — негайно звертайтеся по медичну допомогу, це передусім у ваших інтересах.

Специфічного лікування нового коронавірусу (як і переважної більшості інших вірусів) не існує. Єдиний спосіб протидії в разі інфекції — імунна система хворої людини. Медична допомога полягає в симптоматичному лікуванні, підтримці життєдіяльності організму пацієнта, зниженні шансів на ускладнення, зменшенні ймовірності одночасного інфікування іншими хворобами.

Наприклад, «Таміфлю» та інші препарати для лікування грипу на коронавіруси не діють. Сьогодні перевіряється, наскільки ефективними є інші противірусні препарати, однак наразі ліків з доведеною дією проти 2019-nCoV немає.

Щоб не захворіти на новий китайський коронавірус, варто дотримуватися таких самих заходів безпеки, які зазвичай застосовують при сезонному спалаху грипу і ГРВІ. Особиста гігієна, уникнення скупчень людей, провітрювання приміщень, негайна ізоляція і звернення до лікаря у разі появи симптомів хвороби — кращого поки що не придумали.