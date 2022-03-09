Дефолт російської економіки очікується за кілька тижнів

https://racurs.ua/ua/2995-do-15-kvitnya-na-rosiu-chekaie-dolya-venesuely-nusuyk.html

Ракурс

Американский еженедельник Newsweek ссылаясь на данные одного из крупнейших банков Морган Стэнли, пишет о том, какая судьба ожидает вскоре российскую экономику. «Ракурс» публикует перевод статьи с небольшими сокращениями.

«Эксперты предупреждают, что Россия к середине следующего месяца может объявить дефолт по своим внешним долгам, так как страна борется с катастрофическими экономическими последстиями, вызванными войной, развязанной в Украине Путиным. «Мы видим дефолт как самый очевидный сценарий», сказал в понедельник Саймон Уэвер, один из ведущих аналитиков банка «Морган Стэнли»

Русская экономика страдает от жестких международных санкций, многие из которых нацелены против финансового сектора страны. Некоторые из русских банков отрезаны от международной платежной системы SWIFT, и рубль сейчас находится в свободном падении.

Дефолт, который происходит, когда государство не может рассчитаться со своими национальными долгами, может произойти не ранее 15 апреля, после окончания тридцатидневной отсрочки платежей, которые русское правительство должно по долларовым облигациям на 2023 и 2043 год, говорится в докладе.

Дефолт приведет к тому, что в будущем брать деньги под залог будет сложнее и дороже.

Оценка «катастрофического дефолта»

В случае дефолта это, скорее всего, будет не обычный дефолт, а ситуация, близкая к той, которая произошла в Венесуэле, добавил Уэйвер.

Южноамериканская страна и ее государственная нефтяная компания Petroleosde Venezuela SA объявила дефолт на 60 миллиардов в 2017 году, обрушив страну в кризис.

«Рынки оценивают это не как обычный дефолт, а как катастрофический, без возможности реструктуризации в обозримом будущем», – говорит Габриэл Стерн, эксперт Oxford Economicsв области глобальных стратегий и макроэкономики…»

…Стерн сказал, что это «выглядит не лучше по сравнению с другими рынками на грани дефолта», приводя в пример Замбию, Суринам и Шри-Ланку. «Единственными покупателями будут русские, которые примут выплаты дивидендов в рублях».

Далее эксперт поясняет, что если найдутся те, кто рискнет выкупить эти облигации и получать дивиденды в рублях, они все же могут получать от этого прибыль. Однако такие вряд ли найдутся.

«…Это означает финансовое унижение России, потому что никто не хочет либо не может взять на себя этот долг, это скорее всего нанесет удар по возможности государства или корпораций взять в долг за границей. Возможность взять в долг может повыситься с нуля до минимальной».

Русское правительство взяло в долг примерно 49 миллиардов в долларовых и еврооблигациях, согласно Блумбергу. Сроки выплат процентов держателям облигаций страны подходят в ближайшие месяцы.

Риск дефолта реален, и рынок российских облигаций по факту заморожен, и в нем очень мало возможных покупателей, подтверждает мысль Джордж Кэтрамбоун, глава одного из ведущих трейдеров DWS Group.

Путин подписал указ, согласно которому Россия может выплачивать долги зарубежным кредиторам только в рублях, ценность которых упала по отношению к доллару до рекордного минимума. Русские холдинги составляют только маленькую часть рыночных индексов, и западные банки мало знакомы с активами страны.

Возможные последствия для Китая

Экономист Стивен Роуч (Йельский университет) сказал телеканалу CNBC, что эффект от русского дефолта также окажет влияние на ключевых союзников России. «Китай не может позволить себе оставаться в тесных связях с Россией в случае, если та объявит дефолт», – сказал он.

Предупреждения об экономических последствиях войны в Украине становятся все громче. Уже через четыре дня после вторжения Институт международных финансов предупреждал, что Россия объявит дефолт по внешнему долгу, и ее экономика значительно сократится.

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Ретинговые агенства Fitch, Moody'sи S&Pснизили рейтинг госдолга до уровня ниже инвестиционного, заявляя, что санкции могут подорвать возможность России выплачивать долг. В то же время есть волнения по поводу более широкого влияния войны на глобальную экономику, в частности, на цены на нефть, газ и потребительские товары. Во вторник цена на сырую нефть марки Брент повысилась до до 140 долларов за баррель.

«Опасность заключается в том, что если цены на энергоносители продолжат расти, мировую экономику ждет кризис, схожий с тем, который она пережила три года назад, – говорит крупный инвестор Нил Дебенхэм. – Также будет значительное давление на бизнесы по всему миру, которые зависят от снабжения из России, особенно в отношении сырья, например, палладия. Если война усилится, удар по мировому бизнесу может стать еще сильнее».