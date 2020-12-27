Підсумки року — кого коронував спортивний 2020 рік, фото — sport.ua

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Ракурс

2020 рік у спорті мав стати часом для великих змагань, матчів і рекордів. Олімпіада в Токіо і чемпіонат Європи-2020 — чого варті тільки ці події. Але спортивний рік-2020 виявився не таким, як би хотіли його бачити.

Вперше ми збагнули, що таке спорт без вболівальників, побачили порожні стадіони, почули спорт у тиші коронавірусу, побачили як це — піднімати кубок Ліги чемпіонів перед порожніми трибунами.

Небезпека нікуди не відступила, але спорт живий: у 2020-му була не тільки клята пандемія, але й рекорди Хемілтона та Дюплантіса, поразка Ломаченка і тріумф найсильнішої людини світу Новікова, перемоги «Динамо» та «Шахтаря», загибель Кобі Браянта і смерть Дієго Марадони.

«Ракурс» пригадав найістотніші спортивні дати 2020 року.

Втрати року: загибель Браянта та смерть Марадони

Рік забрав життя двох світових мега-зірок спорту. Ікона американського баскетболу Кобі Браянт розбився у авіакатастрофі разом із 13-річною донькою. 26 січня неподалік Лос-Анджелеса впав вертоліт Sikorsky S-76. Загинули дев'ятеро осіб. Баскетболісти «Лос-Анджелес Лейкерс», у якому Браянт став легендою, виграли цього року сезон НБА. Його загибель — найбільша трагедія у спорті з часів катастрофи гонщика «Формули-1» Айртона Сенни і нещасного випадку з Міхаелем Шумахером.

Наприкінці року пішов з життя легендарний футболіст Дієго Марадона. Він помер 25 листопада внаслідок гострого набряку легенів. Медики виявили патологію, яка викликає збільшення камер серця. Причина — зловживання алкоголем або вплив інфекцій і вірусів.

Сучасники знали переважно про наркомана і скандаліста Марадону, але ми пам’ятаємо гру Дієго Армандо. За Марадоною плакала Аргентина й світ.

Бокс: падіння Ломаченка і перемога Усика

Українські топ-боксери по-різному провели 2020 рік. Як завжди, Василь Ломаченко і Олександр Усик потрапляли у ЗМІ завдяки неоднозначним і проросійським висловлюванням. Але між тим знаходили час на підготовку та проведення ключових боїв боксерського року.

Поєдинок Ломаченка з Теофімо Лопесом потрапив до переліку розчарувань і сенсацій року. Ломаченко боксував з травмою і вщент програв 23-річному Лопесу.

Український боксер суперважкої ваги Усик переміг британця Дерека Чісору на Wembley Arena в Лондоні. Усик завоював титул WBO Inter-Continental Heavy. Це друга його перемога у суперважкій вазі і 18-й тріумф на профі-рингу.

У США британець Тайсон Ф’юрі зустрівся з володарем на той момент титулу WBC у важкій вазі американцем Уайлдером, який погодився на реванш після скандальної нічиєї першому поєдинку. Це був найкращий бій 2020 року: Ф’юрі знищив Уайлдера і нагадав, що тільки він зміг колись спинити Володимира Кличка. Тепер очікуємо його бій з Ентоні Джошуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Корона: перенесення Євро-2020 та Олімпіади

У березні світ почав закриватися на локдаун. Кордони перекрили, вулиці спорожніли. Про спорт думали в останню чергу. До березня все ще вірилося, що біда омине Олімпійські ігри та Євро-2020 — великі змагання, на які витратили десяти мільярдів доларів.

УЕФА та Міжнародний олімпійський комітет перенесли їх на 2021 рік. Але й нині ніхто не знає про формат турнірів влітку наступного року. УЄФА в березні визначить, чи відбудеться чемпіонат з глядачами. Світ починає вакцинуватися, але чи встигне це зробити критична кількість вболівальників.

F-1: Хемілтон — семиразовий чемпіон

Британський пілот автоперегонів «Формула-1» Льюїс Хемілтон виграв цього року сьомий титул чемпіона світу. Це повторення рекорду Міхаеля Шумахера. Британець кермує найпотужнішим болідом змагань, але сезон-2020 був одним з найдраматичніших через зміну календаря. Хемілтон може побити й рекорд Шумі, адже у 2021 році у F-1не відбудуться зміни регламенту, тому його болід знову буде найпотужнішим.

Крім його тріумфу, F-1 запам’яталася епічною аварією француза Ромена Грожана. Пілот дивом уникнув серйозних травм після того, як його автозагорілося на Гран-прі Бахрейну. На старті гонки 34-річний гонщик «підрізав» суперника і врізався і відбійник. Болід розламало навпіл, охопило полум'я, а ​​пілот дивом вибрався з уламків.

Легка атлетика: злива рекордів

У 2020 році відбулося падіння видатних рекордів Сергія Бубки. Шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд на відкритому повітрі. 17 вересня на етапі Діамантової ліги в Римі 20-річний швед злетів на 6,15 м і перевершив рекорд Бубки, встановлений у липні 1996 року (6,14 м). Тепер Дюплантісу належать обидва світові рекорди у стрибках з жердиною: 6,18 м у закритому приміщенні і 6,15 м на повітрі.

7 жовтня легка атлетика була приголомшена двома новими світовими рекордами. Бігун з Уганди Джошуа Чептегей та бігунка з Ефіопії Летесенбет Гідей встановили їх відповідно у бігу на 10 000 м та 5 000 м. У Валенсії Гідей вдалося пробігти 5 км на більш ніж чотири секунди швидше за попередній світовий рекорд, а Чептегей зняв 6,5 с з найкращого результату у світі на 10 км.

Українці довели, що не останні у спорті

У темні часи пандемії та локдаунів було особливо приємно дізнаватися про перемоги українців у спорті. І такі тріумфи були! Причому часто або дуже несподівані, або надзвичайно переконливі.

На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики українці вперше в історії виборола золоті нагороди у командному багатоборстві, випередивши Туреччину та Угорщину. Востаннє «синьо-жовті» вигравали медаль у командному багатоборстві у 2014 році («бронза»).

Рівненський плавець Михайло Романчук побив рекорд Європи, який тримався 8 років. На 800 м вільним стилем він фінішував на 3,5 с швидше, ніж француз Яннік Аньєль у 2012 році.

Час Романчука – другий в історії на дистанції 800 м. До світового рекорду Михайлу не вистачило трохи більше ніж дві секунди.

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх у лютому встановила новий світовий рекорд серед юніорів (2,01 м). Вона переможна входила у сезон, який скасував згодом коронавірус. Легкоатлети майже все літо не змагалися.Коли деякі турніри відновили, юна дніпрянка виграла майже усі, зокрема, два етапи «Діамантової ліги» (у Монако і Стокгольмі). 19-річна легкоатлетка стрибала у межах 2.0 м і завершила сезон на першому рядку світового топ-листа сезону.

Її колегу у збірній України Марину Бех-Романчук назвали кращою стрибункою у довжину. «Діамантову лігу» у Стокгольмі Марина виграла із 6,85 м, а в Досі стрибнула на 6,91 м.

Борчиня Юлія Ткач втретє стала чемпіонкою Європи. Причому зробила це через вісім років після перших двох тріумфів. У фіналі вагової категорії до 62 кг українка перемогла росіянку Інну Тражукову.

Жіноча збірна України цього року вперше після довгої перерви здобула путівку на Євробаскет, а Ольга Харлан довела, що й досі №1 у світовій шаблі.

Українець Олексій Новіков повернув в Україну титул найсильнішої людини світу. 24-річний спортсмен переміг у World's Strongest Man вперше з часів Василя Вірастюка. При цьому Новіков встановив декілька рекордів. Наприклад, у вправі "станова тяга" Новіков підняв штангу, яка важила 537,5 кг!

Футбол: від феєричних перемог до ганебних поразок

Цей рік для вболівальників запам’ятається виходом донецького «Шахтаря» до півфіналу Ліги Європи.

Поразка «Інтеру» 0:5 залишила гіркий осад, але восени «Шахтар» реваншувався в Лізі чемпіонів, залишивши італійців без єврокубкової весни.

«Динамо» вперше з 2016 року потрапило у груповий турнір Ліги чемпіонів і згодом кваліфікувалися з нього у Лігу Європи.

Відкриттям року стали молоді таланти. Вони раніше залишалися за спинами досвідчених партнерів, а в період пандемії і численних інфікувань досвідчених гравців отримали можливість зіграти на найвищому рівні. Воротарі Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Дмитро Різник та Анатолій Трубін, захисники Валерій Бондар, Ілля Забарний, Богдан Михайліченко, Юхим Конопля, Віктор Корнієнко довели, що майбутнє у нашого футболу все ж є.

Смутком футбольного року стали матчі-«привиди» без глядачів, а скандалом і водночас тріумфом року — призначення Мірчі Луческу на чолі «Динамо». Румун 12 років був головним тренером «заклятого друга» киян – донецького «Шахтаря». Утім, «Динамо» йде на першому місці в турнірній таблиці, обіграло «Шахтар» у Суперкубку, вийшло в Лігу чемпіонів і в єврокбукову весну.

Збірна України через коронавірус провела за рік всього сім матчів — удвічі менше запланованого. Уся ігрова програма припала на три осінні місяці і виявилася багатою на значущі події: найбільша поразка в історії (від Франції 1:7), перша перемога у матчах з Іспанією (1:0), відразу дев’ять дебютів в головній команді (Тимчик, Михайличенко, Харатін, Бущан, Конопля, Забарний, Чеберко, Зубков і Бондар) і, звісно, поразка від Швейцарії, яку збірній Андрія Шевченка присудили через епідемію коронавірусу і неприбуття на гру проти Швейцарії в Лізі націй.

Прийде новий 2021 рік — і віримо, що у нього також будуть яскраві спортивні підсумки.