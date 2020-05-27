Боротьба з коронавірусом і підготовка до наступної пандемії. Фото: engin akyurt / Unsplash

https://racurs.ua/ua/2643-gotuiemosya-do-nastupnoyi-pandemiyi-pomylky-v-borotbi-z-koronavirusom.html

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Розмова про протистояння майбутнім пандеміям може видатися передчасною, але насправді ми вже запізнилися. Після тримісячного карантину, що скував більшість населення планети і безпрецедентно вплинув на світову спільноту, очевидними стають помилки в боротьбі з коронавірусом і втрачені можливості.

Називати запроваджені заходи по боротьбі з коронавірусом надмірними — річ небезпечна, бо ви ризикуєте бути зарахованим до категорії людей, які в принципі заперечують проти будь-яких обмежень. Одним з екстремальних прикладів цієї категорії є бразильський президент Болсонару, який продовжує виступати проти обмежувальних заходів, в той час як його країна вийшла на друге місце у світі за кількістю інфікованих, а медичні служби в таких містах, як Сан-Паулу, волають про допомогу через переповнені відділення інтенсивної терапії.

До цієї ж категорії відноситься і президент США Трамп, який систематично підриває всі зусилля щодо підтримки фізичної дистанції, відкрито стає на бік збройних демонстрантів, що протестують проти карантину, який притискає їхні права, і грає в гольф у той час, коли число загиблих від COVID-19 у країні наближається до символічної позначки 100 000 осіб.

Але навіть якщо ви обома руками за фізичне дистанціювання, то зробите серйозну помилку, відклавши на потім зі страху перед громадською думкою критичний розбір повсюдно встановлених обмежувальних заходів. З першого дня пандемії стало ясно, що суспільство до неї не готове, і навіть зараз, за два з половиною місяці боротьби з коронавірусом, такі благополучні країни, як Нідерланди, мають хронічний дефіцит засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). Шістдесят відсотків будинків для людей похилого віку в Нідерландах досі не забезпечені ЗІЗ. Мої колеги і друзі, які працюють у службах охорони психічного здоров'я країни, не мають масок та інших ЗІЗ, окрім принесеного з дому флакончика дезінфекційного засобу. Як таке можливо?

Боротьба з коронавірусом: «Зозуленя COVID»

Розташований у Нідерландах інститут Gupta Strategists опублікував документ, що аналізує наслідки заходів по боротьбі з коронавірусом, вжитих у Нідерландах у відповідь на пандемію COVID-19, під назвою «Зозуленя COVID». Назва дослідження пов'язана з тим, що зозулі підкидають свої яйця у гнізда інших птахів, — точно так само пацієнтам, що заразилися COVID-19, довелося надавати лікарняні ліжка, призначені для догляду за пацієнтами з іншими, «звичайними» захворюваннями. Інститут проаналізував всі наявні на цей момент цифри і дійшов дивних висновків, що часто шокують.

У своїх розрахунках інститут використовував показник QALY's (роки життя з поправкою на якість), який відбиває якість і тривалість життя, щоб мати можливість перевести свої висновки у зрозумілі всім цифри. У Нідерландах число ліжок у відділах реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ), зарезервованих для пацієнтів з COVID-19, було стрімко збільшено, і в розпал пандемії було створено понад 750 додаткових ліжок, що вдвічі перевищило початковий показник — загалом понад 1400 ліжок для лікування пацієнтів з COVID-19. Як наслідок було отримано від 13 до 21 тисячі здорових років життя (QALY's). Сам коронавірус спричинив втрату 10‒15 тисяч років здорового життя.

На боротьбу з коронавірусом були кинуті всі сили, внаслідок чого довелося скоротити інші медичні послуги, що, за підрахунками інституту, призвело до втрати від 100 до 400 тисяч років здорового життя. Це сталося через те, що люди не могли отримати медичну допомогу, оскільки були скасовані регулярні медичні огляди, наприклад, ракових хворих, а також багато хто боявся звертатися до лікаря і вирішив залишатися вдома, часто прирікаючи себе на смерть.

Це ж саме питання було також піднято групою 600 американських лікарів, які написали президентові Трампу відкритого листа, де йшлося про «експоненційне зростання негативних наслідків для здоров'я» внаслідок обмежувальних заходів по боротьбі з COVID-19. Лікарі зазначали, що кількість дзвінків на гарячі лінії із запобігання самогубств зросла на 600%, а 150 тисяч американців з раковими захворюваннями не змогли пройти регулярні обстеження. Вони також вказували на велике число людей, які побоюються звертатися по медичну допомогу, включно з тими, в кого стався серцевий напад, але вони не викликали швидку зі страху заразитися коронавірусом і померли у себе вдома. Під час пандемії COVID-19 пацієнтам з менш тяжкими серцево-судинними захворюваннями була надана допомога лише в 40% випадків.

Скільки коштує рік здорового життя

Зрозуміло, лист лікарів зіграє на руку таким людям, як президент Трамп, який вважає, що, вводячи обмеження, ми «разом з водою вихлюпуємо і дитину». Йому можуть дати надію і економічні показники. Інститут Gupta Strategists підрахував, що вартість лікування COVID за один QALY становить від 7 до 23 тисяч євро. Однак боротьба з коронавірусом збільшила вартість інших медичних послуг, внаслідок чого вартість одного року здорового життя QALY, пов'язаного з COVID, становила від 100 до 250 тисяч євро. Притому що міністерство охорони здоров'я Нідерландів завжди намагалося не перевищувати максимум у 80 тисяч євро за кожен отриманий рік здорового життя. Інститут закликає до термінового пошуку ефективних рішень щодо виходу з цієї тривожної ситуації, зокрема шляхом створення диференційованої лікарняної системи, перепрофілювавши деякі лікарні під COVID.

Точні цифри будуть відомі лише в найближчі роки, але абсолютно очевидно, що наслідки пандемії COVID-19 є безпрецедентними й багато в чому обумовлені нашою непідготовленістю. Якби США закрили свої кордони на один-два тижні раніше, це дозволило б врятувати від 36 до 54 тисяч життів (близько 60% загиблих на сьогодні), з усіма фінансовими (і емоційними) наслідками, що звідси випливають.

Неповоротка бюрократична машина, роздутий страх перед політичними наслідками, вічні внутрішні чвари в поєднанні з невичерпною вірою в нашу здатність контролювати геть усе призвели до того, що значною мірою є антропогенною катастрофою. Найкраще, що ми можемо зараз зробити, — це спробувати подолати її наслідки й використати отриманий досвід боротьби з коронавірусом для підготовки до наступної пандемії. Бо, погодьтеся, наступна пандемія — це всього лише питання часу.