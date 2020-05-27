Борьба с коронавирусом и подготовка к следующей пандемии. Фото: engin akyurt / Unsplash

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Ракурс

Разговор о противостоянии грядущим пандемиям может показаться преждевременным, но на самом деле мы уже опоздали. После трехмесячного карантина, сковавшего большинство населения планеты и оказавшего беспрецедентное воздействие на мировое сообщество, налицо совершенные ошибки в борьбе с коронавирусом и упущенные возможности.

Называть введенные меры по борьбе с коронавирусом чрезмерными — дело опасное, ибо вы рискуете быть причисленным к категории людей, в принципе возражающих против каких бы то ни было ограничений. Одним из экстремальных примеров этой категории является бразильский президент Болсонару, продолжающий выступать против ограничительных мер, в то время как его страна вышла на второе место в мире по количеству инфицированных, а медицинские службы в таких городах, как Сан-Паулу, взывают о помощи в связи с переполненными отделениями интенсивной терапии.

К этой же категории относится и президент США Трамп, который систематически подрывает все усилия по поддержанию физической дистанции, открыто принимает сторону вооруженных демонстрантов, протестующих против ущемляющего их права карантина, и предпочитает играть в гольф в то время, когда число погибших от COVID-19 в стране приближается к символической отметке 100 000 человек.

Но даже будучи обеими руками за физическое дистанцирование, вы совершите серьезную ошибку, если из страха перед общественным мнением отложите на потом критический разбор повсеместно установленных ограничительных мероприятий. С первого дня пандемии стало ясно, что общество к ней не готово, и даже сейчас, спустя два с половиной месяца борьбы с коронавирусом, такие благополучные страны, как Нидерланды, испытывают хронический дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ). Шестьдесят процентов домов престарелых в Нидерландах до сих пор не обеспечены СИЗ. Мои коллеги и друзья, работающие в службах охраны психического здоровья страны, не имеют масок и других СИЗ, кроме принесенного из дома флакончика дезинфицирующего средства. Как такое возможно?

Борьба с коронавирусом: «Кукушонок COVID»

Расположенный в Нидерландах институт Gupta Strategists опубликовал документ, анализирующий последствия мер по борьбе с коронавирусом, принятых в Нидерландах в ответ на пандемию COVID-19, под названием «Кукушонок COVID». Название исследования связано с тем, что кукушки подкидывают свои яйца в гнезда других птиц, — точно так же пациентам, заразившимся COVID-19, пришлось предоставлять больничные койки, предназначенные для ухода за пациентами с другими, «обычными» заболеваниями. Институт проанализировал все имеющиеся на данный момент цифры и пришел к удивительным и зачастую шокирующим выводам.

В своих расчетах институт использовал показатель QALY's (годы жизни с поправкой на качество), отражающий качество и продолжительность жизни, чтобы иметь возможность перевести свои выводы в понятные всем цифры. В Нидерландах число коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), зарезервированных для пациентов с COVID-19, было стремительно увеличено, и в разгар пандемии было создано более 750 дополнительных коек, что вдвое превысило изначальный показатель, составив в общей сложности более 1400 коек для лечения пациентов с COVID-19. В результате было приобретено от 13 до 21 тысячи здоровых лет жизни (QALY's). Сам коронавирус повлек за собой потерю 10‒15 тысяч лет здоровой жизни.

На борьбу с коронавирусом были брошены все силы, в результате чего пришлось сократить другие медицинские услуги, что, по подсчетам института, привело к потере от 100 до 400 тысяч лет здоровой жизни. Это произошло потому, что люди не могли получить медицинскую помощь, поскольку были отменены регулярные медицинские осмотры, например, раковых больных, а также многие боялись обращаться к врачу и предпочитали оставаться дома, зачастую обрекая себя на смерть.

Этот вопрос был также поднят группой 600 американских врачей, написавших президенту Трампу открытое письмо, в котором говорилось об «экспоненциальном росте негативных последствий для здоровья» в результате ограничительных мер по борьбе с COVID-19. Врачи отмечали, что число звонков на горячие линии по предотвращению самоубийств увеличилось на 600%, а 150 тысяч американцев с раковыми заболеваниями не смогли пройти регулярные обследования. Они также указывали на большое число людей, опасающихся обращаться за медицинской помощью, включая тех, у кого случился сердечный приступ, но они не вызвали скорую из страха заразиться коронавирусом и умерли у себя дома. Во время пандемии COVID-19 пациентам с менее тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями была оказана помощь лишь в 40% случаев.

Сколько стоит год здоровой жизни

Разумеется, письмо врачей сыграет на руку таким людям, как президент Трамп, который считает, что, вводя ограничения, мы «вместе с водой выплескиваем и ребенка». Его могут обнадежить и экономические показатели. Институт Gupta Strategists подсчитал, что стоимость лечения COVID за один QALY составляет от 7 до 23 тысяч евро. Однако борьба с коронавирусом увеличила стоимость других медицинских услуг, в результате чего стоимость одного года здоровой жизни QALY, связанного с COVID, составила от 100 до 250 тысяч евро. Притом что министерство здравоохранения Нидерландов всегда старалось не превышать максимум в 80 тысяч евро за каждый приобретенный год здоровой жизни. Институт призывает к срочному поиску эффективных решений по выходу из сложившейся тревожной ситуации, в частности путем создания дифференцированной больничной системы, перепрофилировав некоторые больницы под COVID.

Точные цифры будут известны лишь в ближайшие годы, но совершенно очевидно, что последствия пандемии COVID-19 беспрецедентны и во многом обусловлены нашей неподготовленностью. Если бы США закрыли свои границы на одну-две недели раньше, это позволило бы спасти от 36 до 54 тысяч жизней (около 60% погибших на сегодняшний день), со всеми вытекающими отсюда финансовыми (и эмоциональными) последствиями.

Неповоротливая бюрократическая машина, раздутый страх перед политическими последствиями, вечные внутренние раздоры в сочетании с неиссякаемой верой в нашу способность контролировать все и вся привели к тому, что в значительной степени является антропогенной катастрофой. Лучшее, что мы можем сейчас сделать, — это попытаться преодолеть ее последствия и использовать полученный опыт борьбы с коронавирусом для подготовки к следующей пандемии. Потому как, согласитесь, следующая пандемия — это всего лишь вопрос времени.