Украинский блэкаут для футбольного ЧМ в Катаре

https://racurs.ua/3028-ukrainskiy-blekaut-dlya-fifa-i-chempionata-mira.html

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Охоплена аварійними вимкненнями електрики Україна найменше у ці дні думає про чемпіонат з футболу в Катарі, який стартує в Досі 20 листопада.

Відкрита агресія росіян, які нищать країну і не відмовилися від ідеї ліквідувати державність України, знизили інтерес до спорту та футболу. У медіа найбільше читають та обговорюють новини хіба про підтримку України селебрітіз від спорту або про нові заборони для національних федерацій росії чи білорусі.

Та й національна збірна України до Катару не поїде – синьо-жовті не змогли пробитися на мундіаль через сито матчів плей-офф у червні. Шотландію було подолано, а Уельс в гостях вибити не вдалося.

Інша причина кволого інтересу до чемпіонату в Катарі - чотири масштабні ракетні напади росії на енергетику упродовж півтора місяця вибили понад третину потужностей країни. Сотні міст по декілька днів поспіль могли бути без світла в домівках.

Тому перспектива нормально переглянути мундіаль в Катарі – примарна. Хоч суспільний мовник отримав права на телетрансляцію, про спільний перегляд матчів у пабах українці забули ще з лютого, коли в містах запроваджено комендантську годину.

Інша причина – відсутність спортивних каналів в Україні та відповідно тематичних футбольних шоу, які б детально могли обговорити матчі мундіалю. Єдиний такий канал через місяць після початку війни закрив олігарх Рінат Ахметов, власник ФК “Шахтар”. Тепер дискусії, аналітика та інтерв'ю на футбольну тематику українці беруть виключно з соцмереж та тематичних каналів у Ютуб.

Якби не Інфантіно і його заяви, я б і забув, що цього вікенду починається чемпіонат у Катарі, – так писали у соціальних мережах українці напередодні старту найбільшої футбольної події чотириріччя.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно під час саміту G20 закликав до припинення вогню в Україні на час проведення чемпіонату світу. Він благав про перемир'я або хоча б запровадження гуманітарних коридорів, що “могло б призвести до відновлення діалогу як першого кроку до миру".

Ці слова Інфантіно викликали справжню лють в Україні. Йому і раніше закидали теплі стосунки з Володимиром Путіним, які зав'язалися до і під час ЧС-2018 у росії. Але слова про відновлення діалогу на час мундіалю і під акомпанемент щоденних ударів по містах в Україні назвали цинізмом.

Ведучий ютуб-шоу “ТаТоТаке” Роберто Моралес уїдливо написав, що у заяві про припинення на місяць війни між росією та Україною Інфантіно грає на людських тригерах.

Він каже наче про стародавні Олімпіади, гуманність спорту, зокрема футболу. Насправді нічого цього сьогодні не існує і, на жаль, керівник ФІФА це знає й розуміє набагато краще за середньостатистичного жителя планети Земля. Уявімо, що серійний маніяк викрав людину, знущається і катує її. А тут приходить Інфантіно і каже: “Агов, друже, давай, заради мируі футболу ти місяць не будеш знущатися з жертви. Заради ідеалів добра та гуманізму,- написав Моралес.

Колишня перша тенісна ракетка України Сергій Стаховський запропонував Інфантіно закликати не виконувати смертні вироки в Ірані протягом місяця чемпіонату світу з футболу».

Це буде унікальна можливість для керівництва Ірану продемонструвати свою так звану людяність, – написав Стаховський у Твіттер.

Про повний бойкотКатару-2022 в Україні не йдеться, але авторитет і довіра до ФІФА впали ще задовго до мундіалю. Ключові для українців моменти – це квола реакція ФІФА на розв'язану росіянами війну, продаж росіянам телеправ на показ чемпіонату і надання офіційного статусу російській мові на конгресі ФІФА в Досі 31 березня.

Лють в бік Чемпіонату світу в Катарі накопичувалась поступово з відкриттям все нових та нових жахливих для будь-якої цивілізованої людини фактів про цей турнір, – розповідає Олександр Сажко, головред найпопулярнішого спортивного сайту України “Трибуна”.

Він нагадав про підозри стосовно керівників ФІФА у корупції, коли йшлося про перемогу росії та Катару у тендері на проведення чемпіонатів 2018 та 2022 років.

Утім, критика чемпіонату в Катарі в Україні зазвичай обмежується саме критикою ФІФА, її керівництва та власне самого рішення грати мундіаль посеред зими, поставивши національні федерації та клуби у вкрай невигідне положення.

В охопленій війною Україні поки кволий інтерес до новин про утиски жінок чи ЛГБТ-спільноти в Катарі або про загибель робітників, які будували інфраструктуру для чемпіонату.

Тому в Україні під час мундіалю аж до 2 грудня продовжуватимуть грати власний чемпіонат, який у серпні відновили фактично під російськими бомбами та ракетами.

Історія питання - ціна найдорожчого ЧС з футболу в історії

Через 12 років після суперечливого рішення довірити Катару організацію Чемпіонату світу з футболу, турнір невдовзі стартує. І він буде дуже і дуже дорогим.

Поки що не можна назвати точну цифру витрат на проведення мундіалю в Катарі. Утім, вже зараз зрозуміло, що захід стане найдорожчим за 100 років проведення ЧС. Попередньо: нинішній турнір може коштувати більше, ніж 21 чемпіонат, проведений до цього часу, разом узяті.

За різними експертними оцінками, витрати значно перевищать позначку у 200 млрд дол. Для порівняння - два попередні турніри були найдорожчими в історії чемпіонатів світу: Бразилія 2014 року та росія 2018 року коштували менш як 15 млрд.

Ден Пламлі, експерт зі спорту та фінансів Шеффілдського університету, каже, що ще у 2010 році, коли Катар отримав право на проведення ЧС-2022, витрати на нього потенційно оцінювали на рівні близько 65 мільярдів доларів. Пламлі в інтерв'ю DW сказав, що "ми ще навіть не знаємо, наскільки дорого це коштуватиме насправді".

Американська консалтингова компанія Front Office Sports, що спеціалізується на питаннях грошей у спорті, оцінює ці витрати у 220 мільярдів, бо лише інфраструктурні роботи обійдуться у понад 200 млрд дол.