Итоги года — кого короновал спортивный 2020 года, фото — sport.ua

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Ракурс

2020 год должен был стать временем крупных соревнований, матчей и рекордов. Олимпиада в Токио и чемпионат Европы-2020 — чего стоят только эти события! Но спортивный год-2020 оказался не таким, как бы хотели его видеть.

Впервые мы поняли, что такое спорт без болельщиков, увидели пустые стадионы, услышали спорт в тишине коронавируса, увидели как это — поднимать кубок Лиги чемпионов перед пустыми трибунами.

Опасность никуда не отступила, но спорт жив: в 2020-м была не только проклятая пандемия, но и рекорды Хэмилтона и Дюплантиса, поражение Ломаченко и триумф самого сильного человека мира Новикова, победы «Динамо» и «Шахтера», гибель Коби Брайанта и смерть Диего Марадоны.

«Ракурс» вспомнил самые существенные спортивные даты 2020 года.

Потери года: гибель Брайанта и смерть Марадоны

Год унес жизни двух мировых мега-звезд спорта. Икона американского баскетбола Коби Брайант разбился в авиакатастрофе вместе с 13-летней дочерью. 26 января неподалеку от Лос-Анджелеса упал вертолет Sikorsky S-76. Погибли девять человек. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором Брайант стал легендой, выиграли в этом году сезон НБА. Его гибель — величайшая трагедия в спорте со времен катастрофы гонщика «Формулы-1» Айртона Сенны и несчастного случая с Михаэлем Шумахером.

В конце года ушел из жизни легендарный футболист Диего Марадона. Он скончался 25 ноября в результате острого отека легких. Медики обнаружили патологию, которая вызывает увеличение камер сердца. Причина — злоупотребление алкоголем или воздействие инфекций и вирусов.

Современники знали преимущественно о наркомане и скандалисте Марадоне, но мы будем помнить игру Диего Армандо.

Бокс: падение Ломаченко и победа Усика

Украинские топ-боксеры по-разному провели 2020 год. Как всегда, Василий Ломаченко и Александр Усик попадали в СМИ благодаря неоднозначным и пророссийским высказываниям. Но между тем они находили время на подготовку и проведение ключевых сражений боксерского года.

Поединок Ломаченко с Теофимо Лопесом попал в перечень разочарований и сенсаций года. Ломаченко боксировал с травмой и полностью проиграл 23-летнему Лопесу.

Украинский боксер супертяжелого веса Усик победил британца Дерека Чисору на Wembley Arena в Лондоне. Усик завоевал титул WBO Inter-Continental Heavy. Это вторая его победа в супертяжелом весе и 18-й триумф на профи-ринге.

В США британец Тайсон Фьюри встретился с обладателем на тот момент титула WBC в тяжелом весе американцем Уайлдером, который согласился на реванш после скандальной ничьив первом поединке. Это был лучший бой 2020 года: Фьюри уничтожил Уайлдера и напомнил, что только он смог когда-то остановить Владимира Кличко. Теперь ожидаем его бой с Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Корона: перенос Евро-2020 и Олимпиады

В марте мир начал закрываться на локдаун. Границы перекрыли, улицы опустели. О спорте думали в последнюю очередь. До марта все еще верилось, что беда обойдет Олимпийские игры и Евро-2020 — крупные соревнования, на которые потратили десяти миллиардов долларов.

УЕФА и Международный олимпийский комитет перенесли их на 2021 год. Но и сейчас никто не знает о формате турниров летом следующего года. УЕФА в марте определит, состоится ли чемпионат со зрителями. Мир начинает вакцинироваться, но вопрос в том, успеет ли это сделать критическое количество болельщиков.

F-1: Хэмилтон — семикратный чемпион

Британский пилот автогонок «Формула-1» Льюис Хэмилтон выиграл в этом году седьмой титул чемпиона мира. Это повторение рекорда Михаэля Шумахера. Британец управляет самым мощным болидом соревнований, но сезон 2020 года был одним из самых драматичных из-за изменений календаря. Хэмилтон может побить и рекорд Шуми, ведь в 2021 году в F-1 не произойдут изменения регламента, поэтому его болид снова будет самым мощным.

Кроме его триумфа, F-1 запомнилась эпической аварией француза Ромена Грожана. Пилот чудом избежал серьезных травм после того, как его авто загорелось на Гран-при Бахрейна. На старте гонки 34-летний гонщик «подрезал» соперника и врезался и отбойник. Болид разломило пополам, охватило пламя, а пилот чудом выбрался из обломков.

Легкая атлетика: ливень рекордов

В 2020 году произошло падение выдающихся рекордов Сергея Бубки. Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на открытом воздухе. 17 сентября на этапе Бриллиантовой лиги в Риме 20-летний швед взлетел на 6,15 м и побил рекорд Бубки, установленный в июле 1996 года (6,14 м). Теперь Дюплантису принадлежат оба мировых рекорда в прыжках с шестом: 6,18 м в закрытом помещении и 6,15 м на воздухе.

7 октября легкая атлетика была потрясена двумя новыми мировыми рекордами. Бегун из Уганды Джошуа Чептегей и бегунья из Эфиопии Летесенбет Гидей установили их соответственно в беге на 10 000 м и 5000 м. В Валенсии Гидей удалось пробежать 5 км более чем на четыре секунды быстрее предыдущего мирового рекорда, а Чептегей снял 6,5 с самого лучшего результата в мире на 10 км.

Украинцы доказали, что не последние в спорте

В темные времена пандемии и локдаунов было особенно приятно узнавать о победах украинцев в спорте. И такие триумфы были! Причем часто или очень неожиданные, или очень убедительные.

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике украинцы впервые в истории завоевала золотые награды в командном многоборье, опередив Турцию и Венгрию. Последний раз «сине-желтые» выигрывали медаль в командном многоборье в 2014 году («бронза»).

Ровенский пловец Михаил Романчук побил рекорд Европы, который держался 8 лет. На 800 м вольным стилем он финишировал на 3,5 с быстрее, чем француз Янник Аньель в 2012 году.

Время Романчука — второе в истории на дистанции 800 м. До мирового рекорда Михаилу не хватило чуть более двух секунд.

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих в феврале установила новый мировой рекорд среди юниоров (2,01 м). Она победно входила в сезон, который отменил впоследствии коронавирус. Легкоатлеты почти все лето не соревновались. Когда некоторые турниры восстановили, юная днепрянка выиграла почти все, в том числе два этапа «Бриллиантовой лиги» (в Монако и Стокгольме). 19-летняя легкоатлетка прыгала в пределах 2,0 м и завершила сезон на первой строчке мирового топ-листа сезона.

Ее коллегу в сборной Украины Марину Бех-Романчук назвали лучшей прыгуньей в длину. «Бриллиантовую лигу» в Стокгольме Марина выиграла с 6,85 м, а в Дохе прыгнула на 6,91 м.

Борец Юлия Ткач третий раз стала чемпионкой Европы. Причем сделала это через восемь лет после первых двух триумфов. В финале весовой категории до 62 кг украинка победила россиянку Инну Тражукову.

Женская сборная Украины в этом году впервые после долгого перерыва получила путевку на Евробаскет, а Ольга Харлан доказала, что до сих пор №1 в мировой сабле.

Украинец Алексей Новиков вернул в Украину титул самого сильного человека мира. 24-летний спортсмен победил на World's Strongest Man впервые со времен Василия Вирастюка. При этом Новиков установил несколько рекордов. Например, в упражнении "становая тяга" Новиков поднял штангу, которая весила 537,5 кг!

Футбол: от феерических побед до позорных поражений

Этот год для болельщиков запомнится выходом донецкого «Шахтера» в полуфинал Лиги Европы.

Поражение «Интера» 0:5 оставило горький осадок, но осенью «Шахтер» взял реванш в Лиге чемпионов, оставив итальянцев без еврокубковой весны.

«Динамо» впервые с 2016 года попало в групповой турнир Лиги чемпионов и впоследствии квалифицировались из него в Лигу Европы.

Открытием года стали молодые таланты. Они раньше оставались за спинами опытных партнеров, а в период пандемии и многочисленных заражений опытных игроков получили возможность сыграть на высшем уровне. Вратари Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Дмитрий Ризнык и Анатолий Трубин, защитники Валерий Бондарь, Илья Забарный, Богдан Михайличенко, Ефим Конопля, Виктор Корниенко доказали, что будущее у нашего футбола все же есть.

Грустью футбольного года стали матчи-«привидения» без зрителей, а скандалом и одновременно триумфом года — назначение Мирчи Луческу во главе «Динамо». Румын 12 лет был главным тренером «заклятого друга» киевлян — донецкого «Шахтера». Впрочем, «Динамо» сейчас идет на первом месте в турнирной таблице, обыграло «Шахтер» в Суперкубке, вышло в Лигу чемпионов и в еврокбукову весну.

Сборная Украины из-за коронавируса провела за год всего семь матчей — вдвое меньше запланированного. Вся игровая программа пришлась на три осенних месяца и оказалась богатой на значимые события: самое крупное поражение в истории (от Франции 1:7), первая победа в матчах с Испанией (1:0), сразу девять дебютов в главной команде (Тимчик, Михайличенко, Харатин, Бущан, Конопля, Забарный, Чеберко, Зубков и Бондарь) и, конечно, поражение от Швейцарии, которое сборной Андрея Шевченко присудили из-за эпидемии коронавируса и неявки на игру против Швейцарии в Лиге наций.

Придет новый 2021 год — верим, что в нем также будут яркие спортивные итоги.