«Бывший сын»: в Киеве состоялась премьера запрещенного в Минске спектакля

https://racurs.ua/2871-byvshiy-syn-v-kieve-sostoyalas-premera-zapreschennogo-v-minske-spektaklya.html

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Последние события в Беларуси, без преувеличения шокировавшие весь мир, еще раз наглядно показали, почему режим выдавливает из страны не только профессиональных политиков-оппозиционеров, но и просто ярких, талантливых, думающих людей. Каково это, жить в государстве, где время застыло, где у граждан есть три пути — принять правила игры, навязанные тоталитарным режимом, уехать из страны или остаться и, рискуя собой, пытаться изменить свою родину?

20 мая в столичном Национальном центре Александра Довженко состоялась премьера запрещенного в Минске спектакля «Бывший сын», поставленного по роману белорусского писателя Саши Филипенко. Роман, ставший лауреатом международных премий, переведен на десять языков. В центре истории — юноша, которого перебросило из 1999 года, времени, когда в Беларуси только зарождался режим Лукашенко, в 2011-й, в эпоху зрелого тоталитаризма. Именно тогда перед героем и встала необходимость выбора одного из трех путей: принять все как есть, уехать или остаться и бороться.

Герой романа, вышедшего в 2014 году, выбирает второй путь — уехать. (Кстати, сам автор тоже уехал из Беларуси и сегодня живет в Швейцарии.)

Но за неполное десятилетие, прошедшее после описанных в книге событий, многие граждане Беларуси пошли по третьему пути — пути борьбы за свою страну. И герой спектакля, в отличие от своего романного прототипа, остается на родине и становится участником протестов.

«Для меня было принципиальным, чтобы герой перешел на белорусскую мову»

Этот новый финал выбрал автор написанной по роману пьесы и режиссер спектакля Владимир Ушаков, основатель и художественный руководитель минского «Современного художественного театра». Кроме финала, в спектакле есть еще одно знаковое решение. В книге главный герой Франциск, обсуждая с друзьями самые больные для его страны вопросы, с первой до последней страницы романа говорит по-русски. В спектакле по-русски говорит 16-летний Франциск, а очнувшийся после многолетней комы молодой человек видит, во что превратилась его страна, и… сознательно переходит на белорусский.

— Для меня было важно, чтобы герой перешел на белорусскую мову, — говорит Владимир Ушаков. — Нас 26 лет отучали от родной мовы, внушая, что мы больше русские, чем белорусы. До прихода Лукашенко в стране было много белорусских школ, но сейчас в Минске осталось лишь несколько белорусских лицеев, подавляющее большинство школ — русские. Однако с возрождением национального самосознания возрождаются и символика, и язык. Люди стараются общаться на белорусском. Те украинские актеры, которые заняты в спектакле, рассказывали мне, что эта проблема есть и в Украине, хотя, конечно, она стоит не так остро, как у нас. Я, кстати, прошу их разговаривать со мной по-украински. Если ты хочешь жить в стране, должен знать язык.

Актерский состав спектакля, к слову, неординарен. В нем задействованы в основном белорусские актеры, живущие сейчас в Украине и активно поддерживающие протестное движение на родине. Среди них — блогер, основатель группы «Хватит Бояться» Татьяна Мартынова, бывший генеральный продюсер «Альфа радио» в Минске Сергей Кузин, театральные актеры Анастасия Шпаковская, Алексей Яровенко, Павел Городницкий, Евгений Казакевич. Украинцев в проекте трое — артисты Юлия Гершаник, Анастасия Салата и Василий Процюк.

— Когда вы подбирали актеров, играли роль идеологические соображения?

— Я не встретил в Украине ни одного белоруса, который бы не был за перемены. Здесь, конечно, не так много моих соотечественников — профессиональных актеров. Отправляя им роман, я говорил о той ситуации, что сложилась со спектаклем. Пара человек отказалась участвовать в проекте, но, надеюсь, не по идеологическим соображениям.

Как просто сорвать спектакль

— Понятно, почему премьера спектакля, который для тоталитарного режима является настоящей идеологической бомбой, состоялась в Киеве. Но каким был этот путь — от рождения идеи в Минске до киевской премьеры?

— Идея сделать спектакль по роману «Бывший сын» появилась в сентябре прошлого года (после августовских выборов 2020-го в стране начались массовые протесты). Пьеса была готова к декабрю, с января начали работу над спектаклем.

Параллельно с подготовкой спектакля у «Современного художественного театра», успешного коллектива, основанного в 2004 году, начались серьезные проблемы.

— Мы играли до 20–30 спектаклей в месяц, у нас был большой репертуар — 12 взрослых спектаклей и 4 детских, — продолжает Владимир Ушаков. — И вот начиная с сентября прошлого года нам стали активно мешать работать. Есть уйма условий, которые нужно выполнить, чтобы мероприятие состоялось. Существует, например, так называемое гастрольное удостоверение, которое оформляется за две недели до мероприятия. Поскольку мы городской театр, нам его выдавало Управление культуры горисполкома. И вот на этом этапе можно запросто сорвать спектакль. Последнее такое удостоверение нам выдали за неделю до спектакля, видимо, в полной уверенности, что это слишком поздно, и спектакль будет отменен. Но мы не стали его отменять. И вот за полчаса до начала, когда у нас были выстроены декорации, готовы артисты и уже начали сходиться зрители, неожиданно является МЧС и заявляет, что «нарушена техника безопасности». И на следующий день спектакль закрыли. И не только спектакль, закрыли площадку, на которой мы играли.

В 2018 году мы поставили спектакль «Дракон» по пьесе Евгения Шварца, он был очень успешным. 6–7 августа 2020-го, перед президентскими выборами, мы играли его на очень престижной площадке — «Дипсервис холл». На следующий день нас просто выставили оттуда. Под каким предлогом? Очень простым: «Мы с вами работать не будем».

— И театр оказался в Киеве?

— Коллектив сейчас в Минске, а для киевской премьеры я собрал актеров в Украине. А тогда, в конце 2020-го, мы искали возможность продолжить деятельность театра. Возник вариант гастролей в Киеве. Я списался с Богданом Струтинским (народный артист Украины, председатель Национального союза театральных деятелей Украины. — Ред.), он нам очень здорово помогает. Огромное спасибо Андрею Билоусу, художественному руководителю киевского «Молодого театра», куда мы должны были приехать в декабре на гастроли. Но в связи с эпидемией их перенесли на апрель, потом в Киеве объявили локдаун… Сейчас, если у актеров вообще будет возможность выехать из Беларуси, то гастроли могут состояться в августе или сентябре.

«У нас уже не становятся на лавочки, снимая обувь»

— 20 мая в Киеве публика замечательно принимала спектакль, — говорит Владимир Ушаков. — В финале в зале было много заплаканных лиц. К сожалению, Украина,да и весь мир мало знают о белорусских культурных событиях, которые дают ключ к пониманию того, почему интеллигентные люди готовы сопротивляться режиму.

— Многие украинцы, пережившие Майдан 2013–2014 годов, говорят, что протестное движение в Беларуси пока терпит поражение, потому что оно слишком «доброе», мирное, ненасильственное. Мол, когда люди начнут становиться на лавочки, не снимая обуви, и подожгут первую шину, тогда дело сдвинется…

— У нас уже не становятся на лавочки, снимая обувь, хотя в спектакле есть и такой момент. Люди уже давно созрели, ненависть накипела, и многие готовы выйти иначе. Но мирные протесты прошли не зря, они показали, как нас на самом деле много. Сейчас, мне кажется, наступает момент понимания — борьба не может быть только мирной, если мы хотим что-то поменять.

— И как тогда будут складываться отношения с русскими?

— Они нужны как друзья, как гости. Но мы разные народы. Что мы говорим, как мы думаем — это наш выбор и право. Пусть они у себя строят свою страну.

Хочет кто-то этого или нет, но Беларусь — европейская страна, и мы хорошо знаем, как живут в Европе. Рядом Литва и Польша, для нас было нормальным съездить, например, на выходные в Ригу.

В спектакле говорится не только о том, что мы сделали и будем делать. Да, мы будем выходить, сопротивляться и делать все, чтобы перемены произошли. Мы показываем в этом спектакле, что ждет Беларусь. Это надо увидеть. 2 июля в Киеве планируется спектакль, летом нас приглашают на гастроли в Одессу и Львов.