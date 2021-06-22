Беларусь: момент истины для европейских ценностей

https://racurs.ua/2880-belarus-moment-istiny-dlya-evropeyskih-cennostey.html

Ракурс

Решительность – единственный возможный ответ на бандитские действия Александра Лукашенко в стиле советской эпохи. Однако наряду с введением жестких санкций необходимо также поддержать тех, кто выступает против режима: предоставить психологическую помощь и стипендии молодым активистам, находящимся в изгнании, оказать поддержку средствам массовой информации и защитить журналистов, пишет Франс Тиммерманс.

Европейская страна, управляемая головорезами, находится всего в двух часах лета из Брюсселя. Страна, где результаты выборов были столь откровенно и бесстыдно сфальсифицированы, что никакая государственная пропаганда не смогла обмануть население и заставить его поверить в победу диктатора. Страна, где сотни и сотни мирных протестующих сажают в тюрьму, подвергают пыткам, накачивают наркотиками и угрожают смертной казнью. Страна, лидеры которой насильственно перенаправили рейс самолета европейской авиакомпании, летевшего из одной столицы ЕС в другую. Умышленно подвергая опасности граждан ЕС только для того, чтобы заполучить в свои руки двух молодых законопослушных европейских граждан, набравшихся смелости выступить против незаконного режима и его преступлений.

Реакция ЕС на этот произвол была единодушной, быстрой и четкой. Вскоре должны последовать новые санкции, и они обязательно последуют. На подобный уровень бандитизма можно ответить только решимостью, особенно если он представляет угрозу для граждан ЕС и напрямую затрагивает интересы и безопасность государств-членов ЕС.

Литва до сих пор была наиболее пострадавшей страной не только потому, что она является соседом Беларуси, но и потому, что за эти годы она стала безопасным убежищем для стремящихся к свободе белорусов. Литовцы особенно чувствительны к притеснениям со стороны Лукашенко и ему подобных, поскольку эти притеснения напоминают то, что они пережили сами под советской оккупацией.

Преступный способ похищения Романа Протасевича и Софьи Сапеги и позорный способ, которым Протасевича принудили дать ложное признание по телевидению, напоминают о самых мрачных днях Советского Союза, когда глава КГБ Юрий Андропов усовершенствовал систему репрессий для устранения диссидентов. Систему неуверенных в себе и трусливых людей, знающих, что без тотального контроля их правление хрупко и нежизнеспособно. Фиктивные судебные процессы, фальшивые признания, принудительное употребление наркотиков, полный социальный остракизм, угрозы семье и близким, заключение в психиатрические учреждения или трудовые колонии. Все это было частью плана Андропова, которому теперь преданно следует Лукашенко. Цель ясна: вселить в общество страх, продемонстрировав политическое, моральное и психологическое уничтожение тех, кто обладает смелостью выступать против режима.

Недостаточно просто посадить их в тюрьму или даже убить. Они должны быть разрушены целиком и полностью на глазах у всех, дабы не позволить им быть героями и мучениками.

С учетом того, что многие сотни людей находятся в заключении, сотни тысяч опасаются, что могут оказаться следующими, и миллионы людей задаются вопросом, сколько страданий еще постигнет их до того, как режим рухнет, белорусы сейчас живут в кошмарном сне.

Тот факт, что это происходит у нас на пороге, приводит в ярость, тем более что белорусский режим намерен также вселить страх в сердца тех людей, которые бежали в ЕС. Теперь они наши соседи, коллеги и студенты в наших университетах. Многим из них едва ли больше двадцати лет. Представьте себе, что значит жить в изгнании и испытывать постоянный страх, что в следующий раз могут прийти за вами.

ЕС и его государства-члены по праву вводят строгие санкции. Но мы должны делать больше. Мы должны организовать активное распределение бремени между Литвой и другими соседними странами путем быстрого создания и финансирования структур психологической поддержки для всех, кто находится в изгнании и нуждается в ней.

Университеты по всему ЕС должны предлагать полностью финансируемые стипендии для студентов из Беларуси, а компании – работу или стажировку. Там, где это необходимо, ЕС должен адаптировать существующие программы ЕС, такие как Erasmus, чтобы создать возможности для поддержки студентов из Беларуси.

Ученые, научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения ЕС должны активизировать сотрудничество везде, где это возможно. Независимые (традиционные и новые) СМИ должны быть поддержаны, и СМИ в ЕС следует рассмотреть возможность взять белорусских коллег под свое крыло.

Это момент истины для нас всех. Поддержка тех, кто выступает против угнетения, — это единственное правильное решение, поскольку мы считаем, что каждый должен иметь право жить в условиях свободы. Это правильное решение еще и потому, что если мы не будем отстаивать то, во что сами верим, мы рискуем импортировать нестабильность и несправедливость, что является неотъемлемой частью плана диктатора.

Если мы сделаем это для них, мы в конечном итоге сделаем это и для себя и для всего, что в нашем Союзе считается непреложными ценностями.



Франс Тиммерманс, исполнительный вице-президент Европейской комиссии