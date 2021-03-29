Частная военная компания Фото pixabay

https://racurs.ua/2838-chastnaya-armiya-legalno-pochetno-i-za-predelami-ukrainy.html

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Пока в обществе горячо обсуждают сообщение СБУ о том, что спецслужба разоблачила и прекратила деятельность частной военной компании, организаторами которой называют «легендарного комбата» Семена Семенченко и «агента НАБУ» Евгения Шевченко, интересно было бы поговорить о том, что такое вообще «частная армия» и каковы перспективы подобного бизнеса в Украине.

Организация, которую разоблачила СБУ, насчитывала полторы сотни человек и действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Вообще же в Украине частные военные компании запрещены (как, впрочем, и в России, где, тем не менее, базируется печально известная ЧВК «Вагнер»). А между тем во многих странах мира это вполне легальный и очень прибыльный бизнес. Есть ли у него перспективы в Украине?

В нашем парламенте уже больше года как зарегистрирован, а в феврале нынешнего года даже включен в повестку дня законопроект №3005 «О военно-консалтинговой деятельности». Вот о нем и хотелось бы поговорить.

Однако сначала нужно прояснить, что же это такое — «частная военная компания».

Несколько сотен миллиардов долларов в год

Первые частные военные компании стали появляться в Британии и США еще в 60-е годы прошлого столетия, но настоящий бум пришелся на 80-е: окончание холодной войны привело к сокращению вооруженных сил в США, и многие освободившиеся профессиональные военные стали основой новых «военных фирм». Сегодня в мире действует порядка пятисот зарегистрированных ЧВК, и этот бизнес ежегодно приносит несколько сотен миллиардов долларов.

ЧВК не только могут воевать по заказу клиента, но и оказывают довольно широкий спектр услуг, куда входят: охрана стратегически важных объектов, услуги логистики, сопровождение конвоев, ликвидация последствий чрезвычайных происшествий, разведка, инструкторские услуги по подготовке личного состава, тыловое обеспечение и многое другое. Между прочим, многие ЧВК работают на вполне респектабельных клиентов. Так, компания DynCorp уже не один год сотрудничает с ООН, сопровождая гуманитарные миссии в нестабильных регионах. В целом большой плюс ЧВК — гибкость, мобильность и относительная дешевизна по сравнению с государственными военными формированиями.

Но скандалов, связанных с деятельностью ЧВК, тоже предостаточно. Например, среди американских военных, пытавших заключенных в багдадской тюрьме Абу-Грейб, были сотрудники частных военных компаний. Один из самых громких скандалов случился 16 сентября 2007-го. Тогда сотрудники ЧВК Blackwater (сейчас — Academy), охранявшие дипломатов Госдепа, открыли стрельбу по мирным жителям, в результате чего 17 человек погибли и 20 были ранены.

Однако военные преступления, совершенные ЧВК, трудно довести до суда, потому что они не являются субъектами международного права.

Один из основных международных документов, проясняющих статус ЧВК, — так называемый документ Монтре, итог инициативы, выдвинутой совместно правительством Швейцарии и Международным комитетом Красного Креста при участии экспертов из разных стран. Но этот документ имеет, скорее, рекомендательное значение. Кроме того, есть дополнение к Женевской конвенции 1977 года, в которой описаны признаки наемничества, помогающие отличить респектабельную частную военную компанию от банды солдат удачи.

В принципе каждая страна, в которой деятельность ЧВК легальна, устанавливает для них собственные правила: от довольно либеральных в США до очень жестких в ЮАР.

Поэтому давайте посмотрим, что предлагается в отечественном законопроекте №3005.

Куда податься «профессионалам войны»

Необходимость принятия закона о военно-консалтинговой деятельности стала особенно актуальной за годы российской агрессии в Украине, считает автор законопроекта, депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк. За это время у нас появилось множество отличных профессионалов военного дела, которым сложно найти себе адекватное применение на гражданке.

Между тем в мире, пишет автор законопроекта в пояснительной записке к нему, услуги профессиональных военных очень хорошо оплачиваются. К примеру, в Ираке зарплата сотрудника ЧВК колеблется от 100 до 1000 долларов в день в зависимости от специализации. Кроме того, люди, работающие на легальные ЧВК, обеспечиваются солидным пакетом социального страхования.

Таким образом, основная цель законопроекта — это возможность эффективного трудоустройства ветеранов, участников боевых действий, бывших сотрудников силовых структур. Заметим, трудоустройства легального, с предоставлением защиты и социальных гарантий. Государство, со своей стороны, тоже в большом выигрыше. Во-первых, это налоги, во-вторых, обеспечение государственного контроля над военно-консалтинговой деятельностью. Под ней понимается предоставление государствам, юридическим и физическим лицам услуг военного или охранного характера.

Только за пределами страны

В законопроекте, состоящем из девяти разделов, предусмотрено регулирование всех сфер военно-консалтинговой деятельности — от ее создания, получения лицензии, оборота и учета оружия, боеприпасов и техники, социальной и правовой защиты участников до порядка ликвидации. Для контроля над вооружением предлагается создать единый реестр всего, что находится у ЧВК, и прописать четкие правила контроля за оборотом оружия.

Государственное регулирование предложено возложить на специально созданную Национальную комиссию по вопросам военно-консалтинговой деятельности.

И самое главное — услуги предоставляются за пределами Украины. Ни о каких «частных армиях» внутри страны не может быть и речи.

«Это связано с законодательной неурегулированностью вопроса оборота оружия в Украине. При этом законопроектом предоставляется право субъектам военно-консалтинговой деятельности осуществлять импорт в рамках внешнеэкономической деятельности, ввоз в Украину и вывез за ее пределы огнестрельного оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему исключительно для осуществления договорных обязательств в государстве территориальной юрисдикции согласно законодательству этого государства и нормам международного права», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Охранная фирма или армия?

Итак, применять силу, оружие и спецсредства членам «частных армий» разрешено только на полигонах и только во время специальных учений для подготовки персонала.

Между тем неофициально внутри Украины давно существуют частные армии. Ну как «неофициально»? Они-то зарегистрированы, но как охранные фирмы, и довольно хорошо известны. Например, у Игоря Коломойского есть охранная фирма с пафосным названием «Б.О.Г» («Безопасность. Охрана. Гарантия»). Она занимается личной охраной олигарха и его семьи и вполне пригодна для эффективных рейдерских захватов. У Рината Ахметова есть свой «Охранный холдинг».

И доказать, что это не вполне охранные фирмы, а настоящие ЧВК, сложно, потому что у нас как раз и нет юридического определения, что такое ЧВК. Однако для «профессионалов войны» и сотрудников силовых органов трудоустройство в охранных фирмах олигархов, а возможно, даже и в каком-нибудь мутном формировании наподобие прикрытой на днях Службой безопасности ЧВК Семенченко представляется неплохим выходом.

Пока таким людям не предоставить возможность легально применять свои весьма специфические знания и умения, всегда будут находиться те, кто не прочь выгодно купить их и использовать в целях, далеких от законности и безопасности государства.