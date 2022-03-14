Русская экономика будет уничтожена санкциями, обговаривается новый санкционный пакет — Дженет Йеллен

https://racurs.ua/2998-russkaya-ekonomika-budet-unichtojena-sankciyami-obgovarivaetsya-novyy-sankcionnyy-paket-djenet.html

Ракурс

Агенство CNN опубликовало выводы министра финансов США, бывшей главы Федеральной резервной системы США Дженет Йеллен по поводу эффективности санкций и связанных с ними плачевных экономических перспектив России. «Ракурс» публикует материал с небольшими сокращениями.

«…Джанет Йеллен заявила в четверг, что Соединенные Штаты и их союзники рассматривают возможность введения дополнительных санкций, чтобы наказать Россию за зверства, совершенные на Украине, несмотря на то, что существующие санкции наносят мощный удар по российской экономике.

«Российская экономика будет разрушена в результате того, что мы уже сделали, но мы… продолжаем рассматривать дальнейшие шаги, которые мы можем предпринять», — сказала Йеллен во время мероприятия Washington Post Live.

Она не уточнила, какие именно дополнительные санкции могут быть введены, но отметила, что Россия не прекратила вторжение в Украину.

«Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с нашими союзниками, чтобы рассмотреть вопрос о санкциях», — сказала Йеллен. - На данный момент мы не видим, чтобы Россия отказалась от начатой ею ужасной войны, неспровоцированного вторжения на территорию Украины. На самом деле зверства, которые они совершают против мирных жителей, похоже, усиливаются. Так что нам, безусловно, вместе с нашими союзниками необходимо работать над новым пакетом санкций».

Йеллен признала, что несомненно санкции повлекут негативные экономические последствия для Соединенных Штатов и Европы, хотя, по ее словам, официальные лица работали над тем, чтобы свести их к минимуму.

«Это уже подняло мировые цены на нефть. Мы сами видим это по ценам на заправке», — сказала министр финансов США.

На вопрос, будут ли европейские союзники действовать, чтобы запретить российскую нефть и газ, Йеллен повторила, что официальные лица США признают, что «не все страны находятся в одинаковом положении» для прекращения поставок российских энергоносителей, пояснив, что США мало зависят от российской нефти.

Высокая инфляция вызывает «серьезную озабоченность»

Йеллен признала высокую стоимость жизни, с которой борются американские семьи, поскольку инфляция достигла нового 40-летнего максимума. Она отметила, что высокая инфляция вызывает «серьезную озабоченность», хотя это глобальное явление, которое во многом связано с экономическими проблемами, вызванными пандемией Covid-19.

Хотя заработная плата с поправкой на инфляцию снизилась, Йеллен отметила, что зарплаты рабочих с более низкой заработной платой росли быстрее, чем инфляция. Приняв во внимание увеличение пособий по безработице и стимулирующие проверки, Йеллен сказала: «У американцев дела идут неплохо»….

Йеллен сказала, что предложения, выдвинутые администрацией Байдена, позволят «значительно сократить расходы, которые действительно обременяют» американские домохозяйства, включая расходы на уход за детьми, престарелыми, здравоохранение и отпускаемые по рецепту лекарства.

Но министр финансов также признал ограниченные полномочия президента по сдерживанию инфляции в краткосрочной перспективе.

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«Инфляция — это прежде всего работа Федеральной резервной системы», — сказала Йеллен, первая женщина, возглавившая этот орган. «Мы должны рассчитывать на то, что Федеральная резервная система предпримет шаги для снижения инфляции. И я уверен, что Федеральная резервная система предпримет необходимые действия».

Ожидается, что в попытке смягчить инфляцию ФРС повысит процентные ставки на следующей неделе, запустив свой первый цикл повышения ставок после того, как он начался при Йеллен в 2015 году.