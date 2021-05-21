Чи були би ще 20 років правління Горбачова кращою альтернативою?

https://racurs.ua/ua/2867-chy-buly-by-sche-20-rokiv-pravlinnya-gorbachova-kraschou-alternatyvou.html

Ракурс

1 мая исполняется 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Эта особенная дата отмечается и в Вильнюсе, причем гораздо шире, чем в большинстве других городов мира. Шире даже, чем в России, где в 2020 году Владимиром Путиным был создан официальный оргкомитет, в итоге так почти ничего и не организовавший; большинство мероприятий было проведено московским Сахаровским центром. Подобное несоответствие вполне объяснимо, ведь даже с огромной натяжкой Сахарова невозможно рассматривать как «русского патриота», поскольку на самом деле он был космополитом и «интернационалистом», коих так ненавидели коммунисты. Представители путинского режима быстро сообразили, что биография Сахарова едва ли может быть использована в их интересах. Довольно циничным образом Сахаровский центр в Москве наречён теперь «иностранным агентом» и рискует быть закрытым в любой момент, даже во время празднования столетия Сахарова. Такова в наши дни реальность путинской России.

Впрочем, 21 мая является знаменательным днем еще по одной, мало кому известной причине. 21 мая 1991 года Михаил Горбачев издал указ, в котором потребовал кардинального изменения советского законодательства с целью приведения его в полное соответствие с международными обязательствами, подписанными СССР. Более конкретно это означало снятие всех ограничений на передвижение внутри СССР и согласование законодательства с положениями Международного пакта о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Кроме того, Горбачев потребовал возвращения советского гражданства всем лицам, которых его лишили, в первую очередь диссидентам и бывшим политзаключенным, вынужденным покинуть страну.

Документ был направлен высокопоставленным чиновникам, включая многих членов Политбюро, причастных к государственному перевороту, произошедшему в августе 1991 года: министру внутренних дел Пуго, председателю КГБ Чебрикову, а также Янаеву, который во время первой пресс-конференции организаторов путча появился с сильным запахом алкоголя и дрожащими руками, демонстрируя тем самым слабость захвативших власть и способствуя провалу августовского путча 1991 года.

У Горбачева сложилась плохая репутация, особенно в таких странах, как Литва, где Москва пыталась использовать насилие, чтобы погасить стремление к независимости. Здесь всегда бытовало мнение, что министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе был гораздо более радикальным и покинул свой пост, поскольку не смог убедить Горбачева в неуместности монополии коммунистической партии на власть. По совпадению, то же самое предлагал и Сахаров, перед тем как уйти из жизни 14 декабря 1989 года. И все-таки вышеназванный документ показывает, что Горбачев эволюционировал в своих политических взглядах и данным указом мог спровоцировать государственный переворот в августе 1991 года. Может быть, пришло время для переоценки роли Горбачева, подобно тому, как поляки сейчас пересматривают роль генерала Ярузельского, который в 1981 году ввел в Польше военное положение и тем самым, возможно, предотвратил советское военное вторжение. Ведь казавшийся в то время лучшим вариантом радикальный Борис Ельцин был вынужден в конечном итоге уступить власть Путину, что привело к катастрофическим последствиям, как нам теперь известно.

Тот факт, что Горбачев издал 21 мая тот радикальный и новаторский указ, на мой взгляд, не просто совпадение. Мне думается, что, несмотря на все разногласия и открытые конфликты, Горбачев искренне восхищался Сахаровым и теми идеями, которые тот отстаивал, что впоследствии неоднократно подтверждалось. Горбачева загнали в угол и поставили в безвыходное положение, но даже с учетом всех его промахов, он был предпочтительнее. Не исключено, что еще несколько лет правления Горбачева привели бы к несравнимо более благоприятной ситуации. Как для самой России, так и для ее соседей.