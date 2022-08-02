Турбота про стареньких і всесвітня єврейська допомога

https://racurs.ua/ua/3012-turbota-pro-starenkyh-i-vsesvitnya-ievreyska-dopomoga.html

Ракурс

В 2014 году, когда казалось, что хуже уже быть не может, я в отчаянии искала деньги: из Горловки, Алчевска, Брянки звонили и сообщали о случаях смерти от голода среди брошенных, одиноких, беспомощных стариков. А это как раз наша целевая группа. И название у нас соответственно – Всеукраинская благотворительная организация «Забота о пожилых людях в Украине».

Я искала деньги: ругалась, плакала, посещала все заседания ОСНА. Меня обнимали, утешали, терпели мои упреки и обвинения в гуманитарном туризме, но денег не давали. На каком-то заседании встретила Адву, которая представляла в Украине лондонскую организацию World Jewish Relief. Я честно предупредила, что там, вероятнее всего, нет ни одного еврея. Адва посмотрела не меня с состраданием и просто спросила: «А есть какая-то разница?». Я хотела сквозь землю провалиться от стыда.

Деньги получили без проволочек и повезли продукты. Потом на их же деньги вывозили людей из интерната, «растыкивали» спасенных по семии нтернатам в Черкасской области, покупали для них постели, одежду.

Мало-помалу обстрелы угомонились, а с 2016 года выезд на оккупированную территорию нам закрыли. Но каждый год зимой World Jewish Relief присылал нам деньги на приобретение продуктов для одиноких немобильных стариков, живущих вдоль линии соприкосновения.

С 24 февраля 2022 ода из World Jewish Relief звонили каждый день с вопросом как помочь? Я растерянно отвечала, что пока не знаю. Потом сообщили, что деньги уже выслали, при этом заявку написали сами, чтобы не канителиться. Сказали, что нам на месте видней, как эти деньги тратить.

Вот уже почти шестой месяц мы регулярно получаем деньги от World Jewish Relief и от их имени раздаем помощь домом престарелых, или как их у нас называют -интернатам, расположенным или в зоне боевых действий, или вообще на оккупированной территории. Английские деньги улетают на еду, на ремонт побитых осколками крыш, на покупку гробов и прочие нужды.

Гериатрический интернат, сидя в полном составе в подвале под обстрелом рашистов без еды, тепла и света, просит срочно деньги на ремонт трубы магистрального водопровода. Трубу перебило взрывом и подвал заливало водой. День быстро перевели, трубу починили. Но никаких чеков-накладных, понятное дело, и в помине нет.

Весной были просьбы помочь с полевыми работами. Война-войной, а смотреть надо на пару шагов вперед.

Недавно у нас состоялся и такой диалог:

– Нам треба дуже швидко ячмінь зібрати.Поможіть грошима!

– Який ячмінь? Пиво варити?

– Ячмінь треба збирати, бо ж скотина подохне.

Директор интерната явно нервничал, при интернате есть хозяйство, в котором 75 голов крупного рогатого скота. А это – молоко, масло, мясо. Скот надо кормить, для чего ячмень и посеяли. Спешка же вызвана тем, что комбайнер не сегодня–завтра уйдет на фронт.

Не так давно передал нам 20 тонн продуктов. Было решено отправить продукты туда, где крайне трудно. Я обратилась к участникам кластера (а это около 60 крепких международных фондов и организаций) с просьбой помочь доставить эту еду туда, где она крайне нужна, но куда добраться трудно и опасно. Никто не согласился. Выручило Управление соблюдения прав человека Нацполиции Украины. Все развезли своим транспортом и раздали. Предоставили даже акты и фото, вот только свои лица на них прикрыли.

Галина Полякова