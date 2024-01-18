Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?

https://racurs.ua/ua/3049-voroje-stavlennya-policeyskyh-do-ludey-v-kamuflyaji-profdeformaciya-chy-pryslugovuvannya-agresoru.html

Ракурс

Ярослав ВАСИЛЬКЕВИЧ, полковник міліції у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України



Сьогодні вже достеменно відомо, що в окупованих Донецькій, Луганській, Херсонській областях, а також в анексованому в 2014 році українському Криму більшість поліцейських зрадили Присязі на вірність Україні та українському народу, прийняли громадянство росії та перейшли на службу до ворога.



У перші дні широкомасштабного вторгнення значна частина поліцейських прикордонних з росією областей та нашої столиці не стала на захист держави і українського народу, а організовано покинули своїх співгромадян та передислокувались в більш безпечні місцевості: з Сумської області в Черкаську, з Києва – в так звані «котли»: мукачівські, львівські, хмельницькі, чернівецькі…



Благо, що десятки тисяч цивільних громадян (студенти, пенсіонери, науковці та інші, кому в ТЦК з об’єктивних причин відмовили в мобілізації) взяли до рук доступну їм зброю та разом з військовими ЗСУ в окопах, на блокпостах боронили свою землю від російського агресора, патрулювали вулиці та охороняли і обороняли особливо важливі об’єкти критичної інфраструктури, вели бої з ворожими ДРГ.



Завдяки ЗСУ та залученим до них добровольчим формуванням територіальних громад, які згідно із Законом України «Про основи національного спротиву» переважно утворювалися та укомплектовувалися особами, які були позбавлені можливості мобілізуватись до лав ЗСУ, російським військам була завдана нищівна поразка і вони відступили від столиці України.





Після закінчення боїв за Київ, зачистки прилеглих до столиці населених пунктів від залишків окупантів на київські вулиці із закарпатських «котлів» масово повернулася поліція. Отут все і почалось. Кілька красномовних прикладів.



Катування з ненавистю



Доброволець ДФТГ Олег В., який з 24 лютого 2022 року брав участь в захисті столиці та звільненні Київщини, зумів мобілізуватись до однієї з військових частин та у складі батальйону брав участь у звільненні від окупантів Чернігівщини та Сумщини. Отримав декілька днів відпустки для офіційного розірвання контракту з ДФТГ, відвідування у Києві дружини та малолітньої доньки.



На одній із вулиць столиці зустрівся з поліцейським патрулем, що завершилось затриманням, доставкою до поліцейського відділку, погрозою триповерховим матом дружині, яка намагалася звернутися до поліцейських, триманням під вартою та жорстоким побиттям.



На тілі Олега В. живого місця від побоїв не залишилося: перелом носа, синці та крововиливи по всьому тілу, лікування в стаціонарі, після якого – знову фронт, передова. Заява потерпілого про вчинення поліцейськими злочину, депутатські звернення до прокуратури, поліції…



Результат – кругова порука в поліції, відомче розслідування – порушення в діях поліцейських відсутні, досудовим слідством справу закрито: військовослужбовець Олег В. перечепився за бордюр (добре, що не «поребрик»), дістав перелом носа, а щодо слідів побоїв по всьому тілу – не було.



Захоплення у бою ворожої зброї як її «незаконне придбання»



19-річний студент київського вишу, доброволець ДФТГ Ілля Л. після відступу ворога від столиці продовжив звільняти нашу землю, приєднавшись до одного з підрозділів Сил спецоперацій ЗСУ. Під час одного з боїв із загарбниками заволодів трофейною зброєю та набоями. Після завершення бою отримав декілька днів для відвідування близьких.



Трофейну зброю здав на зберігання, а набої з дозволу командира взяв із собою, бо за кілька днів мав відбувати на Схід на передову. Відвідування Іллею Л. своїх рідних в Києві завершилось зустріччю з правоохоронцями. Підсумок – вилучення набоїв, відкриття кримінального провадження як «за незаконне придбання зброї та боєприпасів». Це ж яку треба мати викривлену уяву, щоб захоплення у бою трофейної зброї кваліфікувати як незаконне придбання! Себто не можна відбивати у ворога бойову техніку, зброю, боєприпаси, бо це буде її «незаконним придбанням»?! І дарма, що командир письмово підтвердив свій наказ на зберігання підозрюваним згаданих набоїв.



Замість триденної відпустки майже один рік допитів, участі в багатьох інших слідчих діях, суд першої інстанції – виправдувальний вирок, апеляція поліції. Ну дуже хотілося добитись засудження за статтею 263 КК України! Апеляційний суд – Іллю Л. виправдано, визнано не винним. Сьогодні військовослужбовець Ілля Л. на передовій, у Бахмуті.



Бойова підготовка до національного спротиву як кримінал



15 січня 2024 року в одному із судів Києва суддя розглядав клопотання слідчого поліції, погоджене з прокурором однієї із київських спеціалізованих прокуратур. Ішлося про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб добровольця ДФТГ Володимира Р. 24 лютого 2022 року Володимир з власною мисливською зброєю приєднався до одного з підрозділів ЗСУ, став на захист Києва та Київської області.



Понад місяць в окопах, на блок-постах, брав участь у ліквідації ворожих ДРГ. Будучи особою, яка не підпадав під мобілізацію, підписує контракт і стає бійцем ДФТГ у Київській області, продовжує виконувати завдання територіальної оборони.



Як досвідчений колишній військовий, а також співробітник органів внутрішніх справ із 25-річним стажем, полковник міліції у відставці та інструктор з вогневої підготовки добре розуміє, що для перемоги над окупантом наші військові та добровольці ДФТГ, які є військово-цивільною складовою ТрО ЗСУ, мають бути добре підготовлені у військовому сенсі, як мають бути готові до національного спротиву і всі громадяни України. Адже однієї патріотичної свідомості та стійкої мотивації недостатньо для перемоги над ворогом, слід набути ще й знання, практичні навички.



Власноруч, у вільний від виконання бойових завдань територіальної оборони час, Володимир береться за облаштування полігону. До цієї справи долучаються ще декілька добровольців, які мають багатий досвід бойових дій, володіють унікальними методиками підготовки спецпризначенців. Вони вкладають власні кошти, особисто працюють над створенням умов, наближених до бойових, виготовляють макети та інше обладнання.



Упродовж 2023 року сотні спецпризначенців ССО, ГУР, СБУ, Нацгвардії МВС України та тисячі добровольців ДФТГ безкоштовно пройшли підготовку на цьому полігоні. Володимир Р. та його колеги, як висловлюються більшість тих, кого вони підготували, є «інструкторами від Бога». Тож не дивно, що військові, добровольці ДФТГ, судді, адвокати, державні службовці прагнуть пройти підготовку на полігоні під керівництвом Володимира та його колег.



Усе робиться відповідно до Закону України «Про основи національного спротиву», згідно з яким «національний спротив – це комплекс заходів, які організовуються та здійснюються з метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки… стримування і відсіч агресії…»; «підготовка громадян до національного спротиву – сукупність заходів… набуття ними знань та практичних вмінь, необхідних для захисту України».



Відповідно до чинного законодавства ДФТГ в межах завдань територіальної оборони беруть участь у підготовці громадян України до національного спротиву, організовують навчання членів добровольчих формувань з метою ефективного виконання своїх завдань. Виходить для того, аби усунути Володимира Р. та його колег – висококваліфікованих інструкторів від підготовки громадян України, позбавити їх можливості набувати знання і практичні навики, необхідні для захисту України, поліцейські організовують «торпеду» і «ліплять» їм статтю 263 КК України. Незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Бо набої належним чином не обліковані, а ще й власноруч створений полігон не оформлений.



Прокурор вносить до суду клопотання про взяття під варту на 60 діб. Складно повірити в те, що ці горе-правоохоронці «забули» про війну, смертельну небезпеку, про жорстокого ворога, який прагне знищити Україну та українців. Можливо, вони не встигли ознайомитись із законом про основи національного спротиву, а відтак в умовах воєнного стану застосовують кримінальне законодавство як у мирний час. На їхню думку, злочином є те, що інструктори на полігоні передали громадянину України автомат АК-74 та набої до нього для навчальної стрільби. Але ж виконавши вправи зі стрільби, отримавши навички для захисту України від агресора, цей громадянин повернув АК-74 інструктору.



Добре, що є судді, які діють за Законом, а не за примхами горе-поліцейських та прокурорів. Відтак жодне з клопотань про взяття під варту інструкторів слідчі судді не задовольнили.



І наостанок



Не можу усвідомити, чому в урядовому законопроекті для поліцейських передбачається поголовне бронювання від мобілізації? Вони мають відповідну вогневу та іншу підготовку. Щонайменше половина з них має бути відправлена на передову – воювати з ворогом, а не з тими, хто готує наших бійців для боротьби з російським агресором. Мобілізовані поліцейські стали би повноцінною заміною військовослужбовців, які майже 2 роки перебувають на лінії зіткнення та потребують ротації та реабілітації.

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