Відродження України: Лугано, «План Маршалла» і загроза авторитаризму

https://racurs.ua/ua/3022-vidrodjennya-ukrayiny-lugano-plan-marshalla-i-zagroza-avtorytaryzmu.html

Ракурс

Поки війна триває, українцям час починати думати про те, як відбудувати повоєнну країну. Світ уже не має сумнівів щодо нашої перемоги і готовий вкластися у відбудову не тільки знаннями, досвідом і технологіями, але й грошима.

Знаковою міжнародною подією стала конференція, що відбулася на початку липня у швейцарському місті Лугано. Представництво було надпотужним: у заході взяли участь понад 1000 осіб, включаючи 5 голів держав та урядів, 23 міністра та 16 заступників міністрів. Українську делегацію у складі близька 90 осіб очолювали прем'єр-міністр Шмигаль та голова Верховної Ради Стефанчук. Загалом 58 міжнародних делегацій (представники урядів та міжнародних організацій) взяли участь та підтримали Україну у запуску політичного процесу відновлення.

Основними темами були план відновлення та розвитку України, методи і принципи відновлення та реформи, які необхідно здійснити. Але конференція – це лише поштовх для масштабного процесу відновлення, і на цьому шляху на нас чекає багато викликів – як економічних і соціальних, так і світоглядних.

Днями у Києві і Львові одночасно відбулася міжнародна конференція «Зі стійкості до відновлення. Ключова роль громадянського суспільства в Україні», ініційована міжнародним фондом «Відродження». На цьому заході експерти обговорювали, якими мають бути вектори відновлення країни.

Посол Канади: «Україна виграє війну. Важливо, щоб вона виграла і мир»

Україна і Канада традиційно мають міцні зв’язки. Посол Канади в Україні Лариса Галадза поділилася своїми враженнями від конференції в Лугано: «Це була дуже цікава подія. Протягом тижжня після її завершення я намагалася зрозуміти, що ж там відбувалося, постійно подумки поверталася до конференції. По-перше, напевно рекордна кількість людей доєдналася до неї.

Це не була радісна подія, але справді було відчуття того, що до завдання по відродженню України доєднуютья люди з усіх куточків світу, з усіх секторів, сфер, і це актуально у складні часи».

На конфереренції в Лугано прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив план відбудови України. Цей «План Маршалла», щорозрахований на 10 років та оцінюється у 750 млрд доларів. «Нам важливо показати іноземним урядам та компаніям, що Україна має чітку візію того, як нам стати успішними, стати членом ЄС та здійснити українське економічне диво», — так представив український «План Маршалла» Денис Шмигаль.

«Я не буду про нього говорити багато, але він враховував чимало припущень і як на мене, він не був достатньо інклюзивним. Це може бути величезним викликом для нас як для донорів, – прокоментувала план відродження України від українського уряду Лариса Галадза. – У Лугано ми усвідомили, що є величезна кількість потреб, які наразі не задоволені. Виграш війни потребує задоволення цих потреб, окрема, у зброї, макрофінансовій стабільності і певній гуманітарній допомозі, і на цьому Канада зосередила свою увагу…

…І ми в форматі великої сімки продовжимо говорити про реформи. Ми не в знаходимося в паралельному всесвіті. З одного боку війна триває, з іншого —треба проводити реформи. Я вважаю, що це взаємопов’язані моменти. Ми маємо дистанціюватися від того, що буде якийсь пуск, початок, і це запустить процес відновлення. Воно вже запущено, і ми вже долучаємося до відновлення там, де це можливо. Як громадянському суспільству долучитися до цього процесу? Просто робіть. Влада співпрацює з тим, хто працює і хоче бачити результат».

«Політикум вважає себе переможцем, власником перемоги і не бачить громадянського суспільства»

Інші учасники конференції також говорили про те, що є кілька можливих векторів розвитку України. Цікаво розповів про це викладач НАуКМА Валерій Пекар. Він відзначив, що нині фокус суспільства повністю на війні, а не на реформах, змінах чи інституціях: «Середній клас повністю зайнятий війною, волонтерством, намаганням врятувати бізнес і міграцією. Тобто громадянське суспільство абсолютно розфокусоване з точки зору інституційних змін у країні. З іншого боку маємо політикум, який вважає себе переможцем і власником перемоги, єдиним авторитетом, який громадянське суспільство просто не бачить. Є такий анекдот: громадянське суспільство бігає з флешкою по вулиці Банковій, намагаючись кудись її всунути, але там, на Банковій, нема USB. І при тому (суспільство) залишається під впливом російських наративів, російського бізнесу і російських агентів впливу. А Євросоюз і НАТО розглядає як приз у виграній війні, а не як те, до чого треба рухатися з великою працею. Що ми тоді бачимо? Ми бачимо картинку, яка є наслідком війни і воєнного стану, але в результаті може залишитися і після перемоги - з надмірною централізацією ухвалення всіх рішень, з монополізацією інфопростору і наявністю цензури, з відсутністю по суті парламентського процесу».

На жаль, такий стан речей нині підтримують великі верстви західного суспільства, вважає експерт, бо Заходу бракує однієї з базових цінностей – безпеки: «Тому вони готові підтримати і сильну руку, і цензуру, і все на світі. Між громадянським суспільством і владою діалог відсутній з різних причин. Одна з них - це те, що влада не бачить громадянського суспільства, інша – те, що вона вважає, що воно якось прив’язане до попередньої влади і так далі.

Отже маємо загрозу, що вбивця дракона може стати драконом чи вбивця вампіра може стати вампіром, бо вампір встиг його вкусили наостанок. Це означає, що в умовах небінарності нашого розвитку (тобто у нас немає зараз вже таких чітких альтернатив «Тайожний союз чи Європейський союз», «НАТО чи ОДКБ») зараз в умовах небінарності можуть бути ухвалені хибні рішення, тому що ми бачимо на російському прикладі, як авторитаризм ухвалює величезні низки хибних рішень тільки тому, що він не має адекватної інформації з різних точок.

Так само і українська адміністрація, відрізавши себе від різних джерел інформації, різних точок зору, віянь, поглядів, ризикує звалитися в низку хибних рішень.

5 сценаріїв європейської інтеграції

«16 вересня в рамках одного з проектів, що фінансуються Євросоюзом, ми проводили форсайт «Шлях до Євросоюзу». Ми побачили 5 різних сценарієв європейської інтеграції, - веде далі Валерій Пекар. - З тих п’яти сценаріїв два - провалена євроінтеграція, один - успішна євроінтеграція, і є ще два цікавих сценарії. Євроінтеграція без євроінтеграції по суті. Це найгірші сценарії і для Європейського союзу, і для України. Один із них пов'язаний із фактичним непроведенням реформ. Цей шлях чимало людей з сучасної політичної еліти вже озвучили: спочатку євроінтеграція, потім реформи. А другий - формально технічна євроінтеграція, яка врешті завершиться чимось схожим на угорський режим, коли в принципі демократія є, всі формальні ознаки є, але монополізм в усіх сферах заважає цьому бути справжньою, а не керованою демократією».

«Жабку можуть зварити, а вона цього не помітить»

Загроза авторитаризму є дуже серйозною, на думку експерта: «Ми знаходимося у точці, де у нас немає незворотності змін, і Майдани не є запобіжником. Тому що майдани у нас запобіжник проти розвороту політичного курсу, а не проти авторитаризму. Якщо авторитаризм повільно впроваджується, реформи повільно згортаються, це означає, що жабку можуть зварити повільно, і вона цього не помітить.

Ну і окрім того для демократії потрібні демократи, а в умовах війни і браку безпеки у нас запит на це падає.

Що ж до Європейського союзу, то він продовжує розглядати нас як проблему, яку треба вирішити, а не як можливість. Цк для нас разом з Європейським союзом є величезним викликом: треба, щоб ЄС переосмислив Україну і зрозумів, яку цінність Україна приносить йому. І заради цієї цінності Україна стає членом Євросоюзу, а не як приз, і не як винагорода, і не тому, що Україну треба якось похвалити за перемогу над російським тоталітаризмом.

В цих рамках нам і доведеться працювати найближчим часом, поділивши відповідальність за компетентні реформи і збереження демократії. Я думаю, що українське громадянське суспільство мусить відповідати за реформи, а ЄС – взяти на себе відповідальність за збереження в Україні демократії, тому що з однієї руки цю гру не провести».

…Ще одне не просто цікаве, а пекуче питання – гроші на український «План Маршалла». Точніше, хто і як може ними розпоряджатися. Про це – у наступному матеріалі.