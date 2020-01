Китайский коронавирус 2020. Фото: Pixabay

Согласно последним данным по состоянию на 30 января, количество заболевших коронавирусом 2020 в Китае достигло 7801 человека, под подозрением 12 167 пациентов. Пока все 170 смертельных случаев зарегистрированы в Китае. Известно, что для 133 пациентов болезнь закончилась выздоровлением.

Если говорить о распространении уханьского синдрома по миру, всего новый коронавирус подхватили 88 человек. Больше всего — в Таиланде (14) и Японии (11), во Франции — 5, Германии — 4, Финляндии — один человек.

Вокруг нового китайского коронавируса 2019-nCoV много вопросов. На сегодня известно, что летальность его не очень высока — от 2% (если принимать во внимание всех заболевших) до 11% (если говорить о госпитализированных пациентах на основании последней опубликованной статьи в одном из наиболее известных и авторитетных медицинских журналов The Lancet, на которой мы остановимся ниже). Это не мало и не запредельно много, если сравнивать с другими вспышками, вызванными коронавирусами — SARS (летальность около 10%) или MERS (30‒40%). Эксперты предупреждают, что эти цифры в любое время могут измениться, ведь еще много заболевших находятся в больницах или изоляторах.

По мнению Тома Фридена, экс-директора CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваний США), коронавирус 2020 гораздо более заразен, чем грипп: «Во-первых, это очень серьезная вспышка. Она распространяется широко — кажется, что вирус более заразен, чем вирус SARS в 2003 году, и хотя он несколько менее смертоносен, чем SARS, все же китайский коронавирус гораздо более смертоносен, чем распространяющийся сезонный вирус гриппа».

Среднее число зараженных от больного для 2019-nCoV составляет 2,2 (при гриппе — 1‒2). Другими словами, в среднем каждый больной китайским коронавирусом распространял инфекцию среди 2,2 других людей. О контроле вспышки можно говорить, если этот показатель меньше 1.

Коронавирусы: от животных — к человеку. Кто в группе риска

Коронавирусы поражают многих животных, например, крупный рогатый скот, кроликов, котов, собак и птиц. Китайскому коронавирусу удалось преодолеть межвидовой барьер — в процессе воспроизведения вируса в организме животных возникала мутация, позволившая инфицировать человека.

Кто в первую очередь в опасности? Сейчас в Китае болеют люди всех возрастов — от младенцев до стариков. Однако большинство больных — мужчины среднего возраста. Среди умерших от коронавируса 2020 преобладают пожилые люди, имеющие проблемы со здоровьем. Типичное осложнение данной инфекции — пневмония.

Пролить свет на «характер» китайского коронавируса попытались ученые в исследовании, результаты которого были опубликованы в медицинском журнале The Lancet (статья под названием «Эпидемиологические и клинические характеристики 99 случаев новой коронавирусной пневмонии 2019 года в Ухане, Китай» вышла 30 января 2020 года). В исследование включили подтвержденные случаи 2019-nCoV в одной из больниц в Ухане с 1 по 20 января 2020 года.

Основные цифры таковы: из 99 пациентов с подтвержденным диагнозом 11% умерли, хорошая новость — 31% выздоровел. При развитии острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) летальность составила 65%. Отметим, что острый респираторный дистресс-синдром является одним из видов дыхательной (легочной) недостаточности в результате разных заболеваний, которые вызывают накопление жидкости в легких и сильное снижение уровня кислорода в крови. При ОРДС человек испытывает одышку, как правило, дышит быстро и поверхностно, кожа может покрываться пятнами или приобретать синюшный оттенок (цианоз), а также может произойти нарушение работы других органов, например, сердца и головного мозга.

Важными для диагностики могут быть следующие данные: зачастую симптоматика не отличалась от гриппа и ОРВИ, при этом при КТ/рентгене у 75% была найдена двусторонняя пневмония. 89% — именно столько выздоровели из всех заболевших, согласно исследованию, что вселяет надежду.

Как показало исследование, средний возраст заболевших составил 55,5 лет, в том числе 67 мужчин и 32 женщины.

При коронавирусе симптомы чаще всего были такие:

лихорадка — 83%,

кашель — 82%,

одышка наблюдалась у каждого третьего,

мышечная боль — у каждого десятого,

на головную боль жаловались 8% пациентов,

боль в горле — 5%,

боль в груди — 2%,

ринит — лишь 4%,

диарея — 2%.

На основе полученных данных ученые предполагают, что инфекция, более вероятно, затронет пожилых мужчин с сопутствующими заболеваниями, у которых может привести к тяжелым и даже смертельным респираторным заболеваниям, таким, как острый респираторный дистресс-синдром.

Результаты еще одного исследования, связанного с новым китайским коронавирусом 2020, были опубликованы 29 января в научном журнале The New England Journal of Medicine. Чтобы определить эпидемиологические характеристики 2019-nCoV, ученые проанализировали данные по первым 425 подтвержденным случаям в Ухане.

Согласно полученным результатам, средний возраст пациентов составлял 59 лет, 56% были мужчинами. Средний инкубационный период составил 5,2 дня. В статье замечается, что следует проявлять осторожность при интерпретации скорости роста случаев заболевания в январе, учитывая увеличение доступности к использованию наборов для тестирования с течением времени.

Уханьский синдром — как распознать и лечить новый коронавирус

Инкубационный период в случае инфицирования 2019-nCoV составляет до 14 дней. Первые признаки очень схожи с обычным ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, головная боль, слабость, расстройства системы пищеварения). Чаще всего, согласно приведенным выше результатам исследований, китайский коронавирус проявляется температурой и кашлем.

Особое внимание следует обращать на одышку, поверхностное дыхание, цианоз (синюшный оттенок кожи), характерные для острого респираторного дистресс-синдрома. Для определения уровня кислорода в крови врачи часто используют пульсоксиметр — датчик, надеваемый на кончик пальца. Если вы недавно были в Китае и почувствовали себя плохо — немедленно обращайтесь за медицинской помощью, это в первую очередь в ваших интересах.

Специфического лечения нового коронавируса (как и подавляющего большинства других вирусов) не существует. Единственный способ противодействия в случае инфекции — иммунная система больного человека. Медицинская помощь заключается в симптоматическом лечении, поддержании жизнедеятельности организма пациента, снижении шансов на осложнения, уменьшении вероятности одновременного инфицирования другими болезнями.

Например, «Тамифлю» и другие препараты для лечения гриппа на коронавирусы не действуют. Сегодня проверяется, насколько эффективны другие противовирусные препараты, однако пока лекарств с доказанной действием против 2019-nCoV нет.

Чтобы не заболеть новым китайским коронавирусом, стоит придерживаться таких же мер безопасности, которые обычно применяют при сезонной вспышке гриппа и ОРВИ. Личная гигиена, избегание скоплений людей, проветривание помещений, немедленная изоляция и обращение к врачу в случае появления симптомов болезни — лучшего пока не придумали.