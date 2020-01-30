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«Укроборонпром» простріляв броню бронетранспортерів, у якій знайшли отвори, фото — "Укробронпром"

«Укроборонпром» простріляв броню БТРів, у якій знайшли отвори (ФОТО, ВІДЕО)

30 січ 2020, 21:23
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Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова провело випробування корпусу бронетранспортера БТР-4Е.

24 січня комісія Міністерства оборони та представників бюро знайшла недоліки у трьох вироблених Лозівським ковальсько-механічним заводом корпусах. Військовий експерт Сергій Згурець написав у Фейсбук, що українські БТР унікальні та зроблені з якісної сталі, але їхнім «слабким місцем» є шви, які прострілюються і це, за його словами — «результат недотримання технологій».

Сьогодні корпуси обстріляли бронебійно-запалювальними кулями Б-32 калібру з кулемета. Пробиття броні не зафіксували. Усі типи з'єднань витримали обстріл кулями, повідомляє «Укроборонпром».

«Укроборонпром» простріляв броню бронетранспортерів, у якій знайшли отвори, фото — "Укробронпром"

Бронетранспортери, виготовлені у Харкові, експлуатуються військовими в зоні АТО з 2014 року. В бюро стверджують, що до них не надходила інформації від військових про наявність летальних випадків, пов’язаних з пробиттям корпусу БТР-4Е, в тому числі на ділянках зварних з'єднань.

БТР-4 — одна з найновіших серійних українських бойових машин. БТР-4 обладнаний німецьким двигуном, швидкострільною автоматичною 30-мм гарматою, високоточною ракетною зброєю, цифровою системою управління, наведення, навігації та зв‘язку.

Крім того, комісія перевірила на наявність пошкоджень зварювальні шви бортів 12 бронетранспортерів БТР-4Е, які дислокуються на фронті. Ушкоджень чи відхилень не знайшли.

«Укроборонпром» простріляв броню бронетранспортерів, у якій знайшли отвори, фото — "Укробронпром"

Джерело: Ракурс


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