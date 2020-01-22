Презентували квадрокоптер «Берегиня». Фото: «Укроборонпром»

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Державний концерн «Укроборонпром» презентував квадрокоптер «Берегиня» для розвідувальних операцій.

Дрон розробили фахівці ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова. Керівником проекту розробки літального апарату став 23-річний працівник заводу, аспірант КПІ ім. Сікорського Максим Шеремет. Про це повідомила прес-служба «Укроборонпрому».

За словами Шеремета, малогабаритний дрон має високу маневреність та простий в експлуатації, тому може стати надійним й незамінним засобом підвищення ефективності військових підрозділів і допоможе вирішувати завдання розвідки.

Наголошується, що «Берегиня» — це перший військовий квадрокоптер вітчизняного виробництва. Його рама надрукована із карбону за допомогою 3D принтера, вага — до 2 кг. Підготовка дрону до роботи займає всього 2 хв., а акумулятор можна замінити всього за 60 сек. Висоту 100 м БПЛА набирає всього за 3 сек., ним можна спокійно керувати при швидкості вітру 20 м/с. Квадрокоптер оснащений двома камерами, зображення з яких передається не лише пілоту, але й на наземну станцію.

«Берегиня», на відміну від квадрокоптерів для цивільних потреб, має захищені канали зв’язку, що убезпечує пілота від виявлення спеціалізованим обладнанням, — запевнили конструктори.

Нагадаємо, у грудні 2019 року важкий ударний БПЛА Akinci з українськими двигунами виконав перший політ. Цей аппарат розробили в Туреччині. Дрон можливо оснастити керованими ракетами та бомбами, системами радіоелектронної розвідки та боротьби.