Зброя для армії: з’явилося відео важкого ударного безпілотника, фото — janes.com

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Важкий ударний БПЛА Akinci («Акінжі») з українськими двигунами виконав перший політ. Цей аппарат розробили в Туреччині. Безпілотний літальний апарат Akinci оснастили українськими двигунами.

Він виконав перший вдалий політ і провів у повітрі 16 хвилин. Akinci успішно виконав посадку, повідомив «Український мілітарний портал».

З українського боку в розробці цього БПЛА залучено держпідприємство «Івченко-Прогрес». Воно є учасником спільного українсько-турецького підприємства, яке заснували ДП «Укрспецекспорт» та Baykar Defence.

Монтаж українських силових установок АІ-450 на першому зразку безпілотника Akinci завершили наприкінці серпня. У вересні до Туреччини відправили другу партію двигунів для цих БПЛА.

Akıncı зможе під час польоту підніматися на висоту до 12,2 км, нести до 900 кг озброєння на зовнішніх підвісках і до 450 км у внутрішніх відсіках фюзеляжу.

Розмах крил Akinci — 20 метрів, максимальна злітна вага — 4,5 т. Очікуваний час польоту — до 24 годин. Akinci можливо оснастити керованими ракетами та бомбами, системами радіоелектронної розвідки та боротьби.

10 серпня «Укроборонпром» і турецьке підприємство Baykar Defence заявили про створення спільної компанії з виробництва високоточної зброї нового покоління. А навесні цього року «Укроборонпром» уклав угоду у Стамбулі про закупівлю в Туреччини охолоджувальних тепловізорів та засобів спецзв’язку.