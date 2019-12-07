Засідання РНБО напередодні «нормандського» саміту: Данілов розповів про рішення, фото —

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На засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, скликаному президентом Володимиром Зеленським перед самітом в «нормандському форматі», затвердили один з сценаріїв реінтеграції Донбасу, який буде реалізовуватися поки як основний.

Також розглянули три ключових питання, пов’язані з безпекою і обороною, розповів секретар РНБО України Олексій Данилов на брифінгу.

Сценарій реінтеграції. Мається на увазі повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей в Україні, — сказав він.

Обмін, кордон, не стріляємо. Питання Криму не знімаємо з порядку денного. Ми хотіли б, що наступної осені місцеві вибори відбулися в усіх регіонах країни, — коротко заявив секретар РНБО, характеризуючи суть без пекових рішень, які затвердили на засіданні РНБО.

Друге питання стосувалося територіальної оборони. Третє — кібербезпеки. Данилов повідомив, що після саміту можлива ескалація конфлікту в Донбасі. Також не виключено припинення конфлікту.

Раніше на координаційній нараді в рамках підготовки до зустрічі в «нормандському форматі» в офісі пана Зеленського затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції Донбасу. Подробиці сценаріїв не розкривалися. Данилов повідомити їхню суть сьогодні також відмовився.

Є варіанти, якщо ми домовимося, якщо домовимося частково і якщо взагалі не домовимося. 22 установи і спецслужби відпрацьовували усі сценарії. Президент їде до Парижу озброєний інформацією, — заявив Данілов.

На саміті «нормандської четвірки» передбачаються двосторонні зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом України Володимиром Зеленським. Україна розраховує визначити нові точки розведення сторін в зоні конфлікту в Донбасі, домагатися звільнення утримуваних осіб та обговорити проведення місцевих виборів на неконтрольованих Києвом територіях.

Перед самітом і в день його проведення відбудеться п’ять акцій протесту в центрі Києва — 8 і 9 грудня. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий. Він додав, що заявлено кілька десятків тисяч учасників.