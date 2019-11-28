Реінтеграція Донбасу: РНБО розробляє п’ять можливих варіантів

Донбас — це Україна. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/ua/n130077-reintegraciya-donbasu-rnbo-rozroblyaie-p-yat-mojlyvyh-variantiv.html

Ракурс

Реінтеграція Донбасу може бути реалізована за п’ятьма різними сценаріями. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов на засіданні Національної платформи «Діалог про мир і безпечну реінтеграцію».

Данілов зазначив, що не має права розкривати подробиці жодного з планів уряду, але запевнив, що всі сценарії ретельно опрацьовуються фахівцями й аналітиками його відомства, повідомляє УНІАН.

Секретар РНБО заявив, що всі без винятку сценарії реінтеграції окупованого Донбасу розробляються з урахуванням інтересів України, тому він висловив надію, що «в нас все буде добре і перемога буде за нами».

Данілов переконаний, що Україна зможе повернути контроль над своїми кордонами у Донецькій і Луганській областях, а також висловив надію, що й Крим повернеться до складу України.

Як раніше писав «Ракурс», радник секретаря РНБО Сергій Сивохо озвучив свої першочергові кроки щодо питання реінтеграції окупованого Донбасу. На думку Сивохо, передусім необхідно спростити режим перетину лінії розмежування для мирних громадян.