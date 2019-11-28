Реинтеграция Донбасса: СНБО разрабатывает пять возможных вариантов

Донбасс — это Украина. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/n130077-reintegraciya-donbassa-snbo-razrabatyvaet-pyat-vozmojnyh-variantov.html

Ракурс

Реинтеграция Донбасса может быть реализована по пяти различным сценариям. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов на заседании Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции».

Данилов отметил, что не имеет права раскрывать подробности ни одного из планов правительства, но заверил, что все сценарии тщательно прорабатываются специалистами и аналитиками его ведомства, сообщает УНИАН.

Секретарь СНБО заявил, что все без исключения сценарии реинтеграции оккупированного Донбасса разрабатываются с учетом интересов Украины, поэтому он выразил надежду, что «у нас все будет хорошо и победа будет за нами».

Данилов уверен, что Украина сможет вернуть контроль над своими границами в Донецкой и Луганской областях, а также выразил надежду, что и Крым будет возвращен в состав Украины.

Как ранее писал «Ракурс», советник секретаря СНБО Сергей Сивохо озвучил свои первоочередные шаги в вопросе реинтеграции оккупированного Донбасса. По мнению Сивохо, необходимо в первую очередь упростить режим пересечения линии разграничения для мирных граждан.