Рустем Умеров, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n215377-umerov-stanet-novym-rukovoditelem-svr-zelenskiy.html

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Рустем Умєров буде призначеним новим керівником служби зовнішньої розвідки України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє ТСН.

Раніше сьогодні новина про можливе призначення Умєрова на цю посаду з’явилася у ЗМІ.

За словами Зеленського, Умєров і надалі координуватиме роботу над drone deal.

Щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно і дипломатії, оборони, і процесом перемовин зі Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни, Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України, — зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, Україна вже підписала дев’ять угод щодо дронів, 15 документів ще готуються.

Новим секретарем РНБО замість Умєрова стане екс-міністр МВС Ігор Клименко.

Джерело: ТСН