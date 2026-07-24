Владимир Зеленский обсудим с Михаилом Драпатым ответы на российские обстрелы. Фото:

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Президент Володимир Зеленський 24 квітня зустрівся з військовим керівництвом країни.

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів по ситуації на фронті в цілому. У ході розмови сторони детально пройшлися по тих напрямках і завданнях, які потребують найбільшої уваги й оперативних рішень. Також на зустрічі були присутні виконувач обов’язків Михайло Драпатий та заступник глави Офісу президента Павло Паліса. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Сторони визначили порядок дій України у відповідь на російські удари по інфраструктурі, а саме у відповідь на терор РФ проти міст і громад прикордонних та прифронтових областей, Києва та області, Одеської області та українського морського коридору.

На всіх рівнях — Збройні сили України, Міністерство оборони України й інші урядові структури, розвідки та спеціальні служби — є чіткий перелік заходів, — зазначив президент.

За його словами, Хмара готує рішення, які забезпечать оперативну реалізацію необхідних запитів командирів корпусів за підсумками останніх нарад. Паліса та команда Офісу допомагатимуть з координацією роботи.

Також Зеленський сьогодні провів зустріч з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Вирішено, що Умєров відповідатиме за переговори з партнерами й реалізацію програм Drone Deals і української антибалістичної програми «Фрея». А Клименко — за внутрішню безпеку, а також протидією кіберзагрозам з російської сторони та діяльності злочинних мереж.

Також під час зустрічі вони визначили параметри подальшої роботи Ради національної безпеки та оборони.

Нагадаємо, 22 липня генерал-майор Михайло Драпатий приступив до виконання обов’язків головнокомандувача Збройних сил України. Він зазначив, що президент Володимир Зеленський поставив чіткі завдання — продовжити й посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому, нарощувати спроможності ЗСУ.