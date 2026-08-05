Украина будет уничтожать российские баллистические установки, заявил Владимир Зеленский. Фото:

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Україна буде нищити пускові установки армії Російської Федерації.

Українські військові знають, що їм потрібно знищувати ворожі балістичні пускові установки і таким чином зменшити удари по Україні. Про це президент Володимир Зеленський заявив 5 серпня під час засідання Ради національної безпеки та оборони.

Це стратегічно важливі інфраструктури по цивільному населенню. Військовому по цивільному, безумовно. Вони цим займаються і будуть робити, — зазначив президент.

Зеленський також заявив, що союзники можуть давати Україні менше перехоплювачів для балістики, щоб вона стала більш зговірливою.

Також президент поінформував у Telegram, що провів засідання РНБО по виконанню визначених планів стійкості для областей і громад. Наголосив, що фіксується відставання в частині міст і регіонів. Пообіцяв, що посадовці нестимуть персональну відповідальність, якщо не надолужать та не виконають затверджені плани стійкості.

За словами глави держави, пріоритетів для проходження зими зараз три:

посилення захисту критичної інфраструктури;

забезпечення потрібної кількості та якості укриттів і бомбосховищ;

збільшення антибалістичних спроможностей.

Нагадаємо, країна-агресор Росія вночі 5 серпня завдала масованого ракетного удару по Києву та області. Ворог бив по складах та логістичних центрах. Були знищені та пошкоджені приміщення компаній та мереж NOVUS, «Нова Пошта», ROZETKA, «Фоззі Груп», «Сільпо», «Епіцентр-К», «INTERTOP», PUMA, Liqui Moly Ukraine, «БРОКБРІДЖ», завод «Пластмас», «Рабен Україна», «Євробетон» та Toyota. Низка компаній попередила про можливий дефіцит своїх товарів.