Секретар РНБО Рустем Умєров прибув у Маямі на зустріч з командою Дональда Трампа.

Умєров в Америці сьогодні, 7 травня, проведе низку зустрічей із представниками президента Сполучених Штатів Америки. Визначено ключові завдання. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Першим питанням, яке розглянуть сторони, стане гуманітарний трек, зокрема, підготовка нового етапу обміну полоненими. Також серед ключових тем активізацію дипломатичного процесу щодо завершення війни.

Ми в постійній комунікації з американською стороною та знаємо про відповідне спілкування партнерів із російською стороною. Працюємо, щоб це допомогло наблизити достойний мир і гарантувати безпеку. Бачимо, що навіть по режиму тиші російська сторона, на жаль, не проявляє конструктиву, — зазначив глава держави.

Третім ключовим питанням буде безпекова співпраця між Україною й Сполученими Штатами. Зеленський додав, що очікує детальну доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Флориді.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомляли, що представники переговорної команди України па переговорах з командою США припускали, що частину Донецької області, яка залишається під контролем України, можна було б назвати «Донніленд». Ця назва відсилала б одночасно до слова Донбас та імені Дональда Трампа.