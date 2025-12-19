Рустем Умеров. Фото:

Україна та США сьогодні проведуть новий раунд переговорів.

У п’ятницю, 19 грудня, українська делегація у складі секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Рустема Умєрова та керівником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим проведе консультації з американською делегацією. До обговорень будуть залучені й партнери з Європи. Про це Умєров повідомив у Telegram.

За його словами, перед зустріччю в США відбулися консультації з європейцями. Триває підготовка до подальших розмов з чиновниками з Вашингтону.

Секретар РНБО поінформував, що після переговорів доповість президенту Володимиру Зеленському. І наголосив, що представники Києва діють чітко відповідно до визначених главою пріоритетів: «безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково».

Водночас видання Axios поінформувало, що глава української делегації сьогодні в Маямі зустрінеться з спеціальним представником Сполучених Штатів Америки Стівом Віткоффом. Також у зустрічі візьмуть участь міністр закордонних справ Туреччини та прем'єр-міністр Катару, які раніше були учасником мирних переговорів.

Нагадаємо, 18 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вимагає вивести Збройні сили України з Донбасу і це є ключовою вимогою Москви на мирних переговорах. Однак для Києва вона неприйнятна. Тому США зараз шукають компромісний варіант, який міг би задовольнити обидві сторони.

