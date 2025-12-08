Рустем Умеров раскрыл детали переговоров Украины и США. Фото:

Делегація України в США дізнавалася деталі перемовин Вашингтона й Москви.

Першочерговим завданням представників Києва було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови в столиці РФ та всі драфти актуальних пропозицій. Ці всі деталі плануються обговорити з президентом Володимиром Зеленським. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров 8 грудня повідомив у Facebook.

Також посадовець подякував за «конструктивну роботу» після кількох днів роботи української команди у США з командою президента Дональда Трампа.

Разом з усіма партнерами маємо зробити все для достойного закінчення цієї війни. Сьогодні дамо повну інформацію президенту України про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 грудня секретар РНБО Рустем Умєров та спеціальний представник США Стів Віткофф провели переговори у Флориді на основі Женевського документа, який було доопрацьовано. А 2 грудня президент Володимир Зеленський провів нараду з делегацією в ході якої обговорили ключові результати перемовин у США.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов 5 грудня провели ще одну зустріч із американською делегацією в Маямі.