Делегація України в США дізнавалася деталі перемовин Вашингтона й Москви.
Першочерговим завданням представників Києва було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови в столиці РФ та всі драфти актуальних пропозицій. Ці всі деталі плануються обговорити з президентом Володимиром Зеленським. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров 8 грудня повідомив у Facebook.
Також посадовець подякував за «конструктивну роботу» після кількох днів роботи української команди у США з командою президента Дональда Трампа.
Разом з усіма партнерами маємо зробити все для достойного закінчення цієї війни. Сьогодні дамо повну інформацію президенту України про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 грудня секретар РНБО Рустем Умєров та спеціальний представник США Стів Віткофф провели переговори у Флориді на основі Женевського документа, який було доопрацьовано. А 2 грудня президент Володимир Зеленський провів нараду з делегацією в ході якої обговорили ключові результати перемовин у США.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов 5 грудня провели ще одну зустріч із американською делегацією в Маямі.