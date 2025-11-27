Андрей Ермак анонсировал новые переговоры делегаций. Фото:

Нові переговори між делегаціями України та США щодо мирної угоди продовжаться наприкінці цього тижня.

Сторони продовжать спільну роботу над результатами, яких вдалося досягти в Женеві. Наразі важливо не втрачати продуктивність і працювати швидко. Про це керівник Офісу президента й очільник переговорної групи Андрій Єрмак 27 листопада повідомив у Tеlegram.

Ключова наша спільна з партнерами мета залишається незмінною — якомога швидше досягнення тривалого та достойного миру для України. Як було в Женеві, так і зараз готуємося до конструктивної розмови, щоб досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни, — йдеться у повідомленні.

При цьому Єрмак не поінформував, хто буде залучений до переговорів і в якому форматі вони відбудуться.

Натомість президент Володимир Зеленський у вечірньому звернення заявив, що делегації продовжить наближати пункти «до такої форми, яка виведе на дорогу до миру й гарантій безпеки». Глава держави наголосив, що українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу.

Ми й зараз на зв’язку з американською стороною і з нашими європейськими друзями. Також я інформую наших партнерів в інших частинах світу, і я дякую їм за підтримку нашого суверенітету, нашої держави, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, днями в Білому домі заявили, що за останній тиждень Сполучені Штати Америки досягли значного прогресу в напрямку укладення мирної угоди. До переговорів також залучено Україну та Російську Федерацію. У Вашингтоні тоді наголосили, що ще потрібно вирішити кілька «делікатних, але не нездоланних деталей».