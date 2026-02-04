Дональд Трамп прокомментировал энергетическое перемирие РФ с Украиной. Фото:

https://racurs.ua/n211852-tramp-prokommentiroval-rossiyskie-obstrely-energetiki-ukrainy.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп прокоментував «енергетичне перемир’я» Росії з Україною.

Американський лідер наголосив, що глава РФ Володимир Путін нібито дотримав слова пообіцявши тиждень не обстрілювати українські міста під час сильних морозів. Пауза в обстрілах тривала «з неділі до неділі» й офіційно завершилася 1 грудня. Про це Путін заявив під час спілкування з журналістами в Білому домі, яке прес-служба транслювала в YouTube.

Пауза була з неділі до неділі. І завершилася. І вони сильно вдарили минулої ночі. Путін дотримався свого слова в цьому. Це багато. Один тиждень… Ми б погодилися на будь-який строк, — зазначив він.

При цьому Трамп зазначив, що в Україні «дуже-дуже холодно, але це було в неділю, і він витримав з неділі до неділі». Американський лідер додав, що хоче, щоб Путін завершив війну проти України.

Нагадаємо, РФ та Україна минулого тижня заявили про тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, але назвали різні часові рамки.

Вночі 3 лютого окупанти вдарили по вісьмох областях України. Бив ворог, зокрема, по енергетиці. Відбулися влучання в кількох областях, але найбільше шкоди було завдано на Харківщині, Дніпровщині, у Києві та на Київщині, у Вінницькій та Одеській областях й у Запоріжжі.

Зокрема, удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК. Також ракетами й дронами було атаковано обʼєкт ДТЕК Одещини.