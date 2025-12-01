Новости
Ракурс
Рустем Умеров заявил о значительном прогрессе после переговоров. Фото: Умеров в Telegram

Умеров заявил о значительном прогрессе после переговоров во Флориде

1 дек 2025, 17:56
Секретар РНБО Рустем Умєров та спеціальний представник США Стів Віткофф провели переговори в Штатах.

Умєров вже доповів президенту України Володимиру Зеленському про підсумки переговорів у Флориді. Є суттєвий прогрес у просуванні та зближенні позицій Києва з Вашингтоном. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони 1 грудня повідомив у Telegram.

Маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною, — наголосив він.

Посадовець зазначив, що залишаються незмінними ключові цілі України, а саме — безпека, суверенітет і надійний мир. Американці поділяють їх теж.

Умєров додав, що попереду чекають продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення.

Рустем Умєров заявив про значний прогрес після переговорів. Фото: Умєров у Telegram

Нагадаємо, 1 грудня президент Володимир Зеленський разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером провели телефонну розмову з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та спеціальним представником США Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді.

Заявлялося, що українська та американська сторони домовилися більше деталей обговорити особисто — команди узгодять графіки для можливих подальших контактів.

