Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сергей Кривонос, фото: Администрация президента

Российская угроза: в СНБО предлагают обучать старшеклассников военным специальностям

7 ноя 2019, 17:05
999

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос предлагает обучать старшеклассников специальностям двойного назначения, которые впоследствии могут найти применение не только в гражданской жизни, но и в военной сфере.

Loading...

Ученики уже в школе могут получить специальности, которые позволят в армии им стать связистами, водителями или ремонтниками. Об этом Кривонос заявил в интервью изданию «Апостроф».

Кривонос отмечает, что Россия создает организационно-штатные структуры, которые позволяют в кратчайшие сроки осуществить развертывание войск и нанести удар по Украине. Кроме того, ежегодно проводятся учения вдоль нашей границы.

Также в России рассматривают вариант дестабилизации ситуации внутри Украины и приведения к власти своих ставленников.

На прошлых выборах у них это не получилось, — отметил заместитель секретаря СНБО.

Военный потенциал РФ «слишком большой» для Украины, отмечает Кривонос. Однако, по его мнению, удержать ситуацию под контролем агрессору после вторжения будет трудно.

Главная задача — подготовить нашу молодежь, организовать территориальную оборону, — подчеркивает Кривонос.

Он также добавил, что президент «вполне понимает и поддерживает» идею создания территориальной обороны.

Напомним, в апреле этого года советник действующего президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин обнародовал его военную доктрину, которая предусматривает усиление войск резервом постоянной готовности и силами территориальной обороны.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Аваков назвал время начала процесса разведения сил в Петровском

В Министерстве внутренних дел Украины уточнили начало разведения сил и средств в Петровском, которое запланировано на 8 ноября. В случае отсутствия провокаций операция начнется в полдень

Новости Украины
17:52

Скандальное назначение Зеленского: новый начальник волынской СБУ давил на ореховый бизнес — СМИ

Новый начальник волынского управления СБУ мог давить на ореховый бизнес. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня назначил Павла Данюкова на эту должность

Новости Украины
17:43

Нардеп Герус и министр Оржель переписывались об импорте электроэнергии из России (ВИДЕО)

Обнародована переписка руководителя энергетического комитета Рады Геруса с министром энергетики Оржелем относительно импорта электроэнергии из России. Они обсуждали закупку 2000 МВт

Новости Украины
15:23