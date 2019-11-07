Сергей Кривонос, фото: Администрация президента

https://racurs.ua/n129151-rossiyskaya-ugroza-v-snbo-predlagaut-obuchat-starsheklassnikov-voennym-specialnostyam.html

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Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос предлагает обучать старшеклассников специальностям двойного назначения, которые впоследствии могут найти применение не только в гражданской жизни, но и в военной сфере.

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Ученики уже в школе могут получить специальности, которые позволят в армии им стать связистами, водителями или ремонтниками. Об этом Кривонос заявил в интервью изданию «Апостроф».

Кривонос отмечает, что Россия создает организационно-штатные структуры, которые позволяют в кратчайшие сроки осуществить развертывание войск и нанести удар по Украине. Кроме того, ежегодно проводятся учения вдоль нашей границы.

Также в России рассматривают вариант дестабилизации ситуации внутри Украины и приведения к власти своих ставленников.

На прошлых выборах у них это не получилось, — отметил заместитель секретаря СНБО.

Военный потенциал РФ «слишком большой» для Украины, отмечает Кривонос. Однако, по его мнению, удержать ситуацию под контролем агрессору после вторжения будет трудно.

Главная задача — подготовить нашу молодежь, организовать территориальную оборону, — подчеркивает Кривонос.

Он также добавил, что президент «вполне понимает и поддерживает» идею создания территориальной обороны.

Напомним, в апреле этого года советник действующего президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин обнародовал его военную доктрину, которая предусматривает усиление войск резервом постоянной готовности и силами территориальной обороны.