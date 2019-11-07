Сергій Кривоніс, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n129151-rosiyska-zagroza-u-rnbo-proponuut-navchaty-starshoklasnykiv-viyskovym-specialnostyam.html

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Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергій Кривонос пропонує навчати старшокласників спеціальностям подвійного призначення, котрі згодом можуть знайти застосування не лише в цивільному житті, а й у військовій сфері.

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Учні вже в школі можуть отримати спеціальності, котрі дозволять в армії їм стати зв’язківцями, водіями чи ремонтниками. Про це Кривонос заявив в інтерв’ю виданню «Апостроф».

Кривонос наголошує, що Росія створює організаційно-штатні структури, які дозволяють в найкоротші терміни здійснити розгортання військ й завдати удару по Україні. Крім того, щороку проводяться навчання уздовж нашого кордону.

Також в Росії розглядають варіант дестабілізації ситуації всередині України й приведення до влади своїх ставлеників.

На минулих виборах у них це не вийшло, — зазначив заступник секретаря РНБО.

Військовий потенціал РФ «занадто великий» для України, зазначає Кривонос. Однак, на його думку, втримати ситуацію під контролем агресорові після вторгнення буде важко.

Головне завдання — підготувати нашу молодь, організувати територіальну оборону, — наголошує Кривонос.

Він також додав, що президент «цілком розуміє і підтримує" ідею створення територіальної оборони.

Нагадаємо, у квітні цього року радник чинного президента України Володимира Зеленського Іван Апаршин оприлюднив його воєнну доктрину, яка передбачає посилення військ резервом постійної готовності та силами територіальної оборони.