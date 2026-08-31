У Києві підготували різні формати навчання залежно від безпекової ситуації.

Про це сьогодні, 31 серпня, повідомила прес-служба КМВА.

Зазначається, що:

Цьогоріч навчальний рік починається в дуже непростих умовах. Останні дні показують, що повітряні тривоги можуть тривати годинами і фактично переривати значну частину навчального дня. До прикладу, 28 серпня в Києві повітряні тривоги тривали загалом 158 хв. Це майже 4 уроки із 6, — зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Тому ми маємо бути готовими не лише до того, що під час тривоги діти спускаються в укриття, а й до того, що за певних умов навчальний процес потрібно буде організувати інакше, — додав він.