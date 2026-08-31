Ракурсhttps://racurs.ua/
У Києві готуються до необхідності оперативно змінювати організацію навчання через безпекову ситуацію, фото: «Трибуна Бровари»
У Києві підготували різні формати навчання залежно від рівня небезпеки — КМВАhttps://racurs.ua/ua/n215920-u-kyievi-pidgotuvaly-rizni-formaty-navchannya-zalejno-vid-rivnya-nebezpeky-kmva.htmlРакурс
У Києві підготували різні формати навчання залежно від безпекової ситуації.
Про це сьогодні, 31 серпня, повідомила прес-служба КМВА.
Зазначається, що:
- перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі;
- водночас заклади освіти мають бути готові оперативно змінювати організацію навчання залежно від тривалості повітряних тривог і рівня загрози.
Цьогоріч навчальний рік починається в дуже непростих умовах. Останні дні показують, що повітряні тривоги можуть тривати годинами і фактично переривати значну частину навчального дня. До прикладу, 28 серпня в Києві повітряні тривоги тривали загалом 158 хв. Це майже 4 уроки із 6, — зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Тому ми маємо бути готовими не лише до того, що під час тривоги діти спускаються в укриття, а й до того, що за певних умов навчальний процес потрібно буде організувати інакше, — додав він.
Визначено різні варіанти:
- від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного чи дистанційного навчання;
- також розглядають можливість роботи у другу зміну;
- кожна школа визначатиме оптимальну модель з урахуванням можливостей закладу, особливостей укриття та безпекової ситуації. Батьки зможуть обирати доступний формат у межах запропонованих школою моделей.
Читайте також