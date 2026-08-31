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В Киеве готовятся к необходимости оперативно менять организацию обучения из-за ситуации безопасности, фото: «Трибуна Бровары»

В Киеве подготовили разные форматы обучения в зависимости от уровня опасности — КМВА

31 авг 2026, 12:01
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У Києві підготували різні формати навчання залежно від безпекової ситуації.

Про це сьогодні, 31 серпня, повідомила прес-служба КМВА.

Зазначається, що:

  • перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі;
  • водночас заклади освіти мають бути готові оперативно змінювати організацію навчання залежно від тривалості повітряних тривог і рівня загрози.

Цьогоріч навчальний рік починається в дуже непростих умовах. Останні дні показують, що повітряні тривоги можуть тривати годинами і фактично переривати значну частину навчального дня. До прикладу, 28 серпня в Києві повітряні тривоги тривали загалом 158 хв. Це майже 4 уроки із 6, — зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Тому ми маємо бути готовими не лише до того, що під час тривоги діти спускаються в укриття, а й до того, що за певних умов навчальний процес потрібно буде організувати інакше, — додав він.

Визначено різні варіанти:

  • від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного чи дистанційного навчання;
  • також розглядають можливість роботи у другу зміну;
  • кожна школа визначатиме оптимальну модель з урахуванням можливостей закладу, особливостей укриття та безпекової ситуації. Батьки зможуть обирати доступний формат у межах запропонованих школою моделей.

Источник: Ракурс


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