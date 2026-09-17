Кабмін вніс Київ до зони підвищеного ризику, фото: «Інтерфакс-Україна»

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Київ та Київську область внесено до переліку територій підвищеного ризику.

Про це сьогодні, 17 вересня, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Прем'єр зазначив, що це рішення ухвалене в межах кроків з розширення програми страхування воєнних ризиків для бізнесу.

Росія щодня цілеспрямовано атакує цивільні підприємства, складські та логістичні потужності. Бізнес зазнає значних втрат і потребує підтримки для швидкого відновлення, — наголосив Корецький.

За його словами, у проекті Держбюджету-2027 уряд передбачив окрему статтю на страхування воєнних ризиків, проте бізнесу потрібна підтримка вже сьогодні, тому чинну програму розширюють.

Окрім розширення переліку територій підвищеного ризику, також ухвалено такі рішення:

розширюється перелік майна, за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію — до цього включено пальне та транспорт для його перевезення і зберігання, а також сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи;

збільшується максимальна компенсація страхової премії з 3 до 5 млн грн на рік для одного підприємства. Цей механізм поширено на орендоване майно та спрощено вимоги до договорів страхування.

Крім того цього тижня Уряд розширив державну підтримку великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості, — додав Корецький.

Він зазначив, що пільгові кредити тепер можна буде залучати, зокрема, для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості, а також для поповнення оборотного капіталу гуртової та роздрібної торгівлі.

Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний ліміт для групи пов’язаних компаній — 1 млрд грн, — зазначив прем'єр.