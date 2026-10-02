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Ракурс
У Києві змінили режим роботи мостів. Фото:

У Києві змінили режим роботи мостів — деталі

2 жов 2026, 18:55
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Режим руху мостами у Києві змінили у п’ятницю, 2 жовтня.

Ухвалено рішення повністю перекрити Південний міст. Ще на кількох мостах діятимуть певні обмеження під час повітряних тривог. Про це під час брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантєлєєв.

Зміни у режимах роботи мостів:

  • Південний міст — повністю перекрито.
  • Міст Метро — часткове обмеження руху одним проїздом у напрямку з лівого берега на правий.
  • Міст Патона — рух обмежено під час повітряної тривоги в напрямку з правого берега на лівий.
  • Північний міст — рух обмежено під час повітряної тривоги в напрямку з правого берега на лівий.
  • Подільсько-Воскресенський мостовий перехід — рух обмежено під час повітряної тривоги в напрямку з правого берега на лівий.
  • Дарницький міст — рух під час тривог здійснюється без обмежень.

Також стало відомо про зміну маршруту автобусів мостом Метро у напрямку правого берега. Як поінформували в «Київпастранс», через перекриття мосту Метро змінено рух автобусів за маршрутом 1-М (тимчасовий маршрут від станції метро Палац спорту до станції метро Лісова).

Згодом з’явилася інформація, що змінили маршрут автобусу 1-М через перекриття Подільського мосту. Автобуси № 1-М, 110, 111, 112 у напрямку правого берега тепер їздитимуть Північним мостом.

Нагадаємо, з 1 жовтня росіяни почали бити ударними дронами по опорних частинах Південного мосту в Києві. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупиняли. Ворожі атаки на міст продовжилися й сьогодні.

Джерело: Ракурс


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