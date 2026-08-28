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Ракурс
Наслідки удару російського безпілотника, фото: Нацполіція

Рашисти останні дві доби майже безперервно запускають реактивні безпілотники — МВС

28 сер 2026, 16:40
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Росіяни останні дві доби майже безперервно запускають реактивні безпілотники по регіонах України, зокрема по Києву та Київській області.

Про це сьогодні, 28 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Ігор Вигівський.

Вчора лише у столиці сигнал повітряної тривоги оголошували 13 разів, а тривала вона загалом більше 14 годин. Упродовж доби внаслідок обстрілів території України загинули 16 людей, ще 50 — постраждали, — розповів він.

Сьогодні росіяни продовжують терор.

Б’ють по цивільних підприємствах, складах з продуктами, гіпермаркетах, поштових терміналах, складах, де зберігаються книги. Зараз рятувальники продовжують працювати на Київщині, де ситуація найскладніша, — зазначив Вигівський.

Міністр додав, що через повторні загрози ударів рятувальникам та поліцейським, які працюють на місцях російських ударів, доводиться зупиняти роботу.

Вигівський наголошує: оголошення повітряної тривоги — момент, коли обов’язково треба пройти до укриттів або безпечних місць.

Сьогодні вранці на Київщині одна людина загинула, є постраждалі. Це жителі, які попри загрозу повторного обстрілу перебували поблизу місця, де тривають роботи з ліквідації наслідків удару, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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