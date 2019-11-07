Кілька штамів ВІЛ виділено в окремий новий підтип, фото: Air Force Medical Service

https://racurs.ua/ua/n129150-kilka-shtamiv-vil-vydileni-v-okremyy-novyy-pidtyp-vcheni.html

Ракурс

Штами ВІЛ виділили в окремий новий підтип.

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Фахівці компанії Abbott провели відповідні дослідження. Дані результатів спостережень опубліковані в Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.

Новий підтип L поширений в основному на території Конго. Він більш небезпечний, ніж інші, еволюціонував і розділився на кілька варіантів.

Сучасні правила класифікації передбачають виділення штаму ВІЛ в окремий підтип. Для цього його слід зафіксувати у трьох людей. Їх організми точно не можуть бути заражені один від одного.

Виділити штаму ВІЛ в окремий підтип вчені змогли на основі зразка CG-0018a-01. Медики отримали його в 2001 році. Концентрація вірусних РНК в крові хворого була недостатньо висока для точного секвенування. Експерти не зважилися зробити однозначне твердження.

До дослідження приєдналася компанія Abbott. Вона 25 років займається пошуком різних вірусних штамів в різних країнах світу і секвенуванням їх генома. У 2018 році команда фахівців оголосила про методику, яка дозволяє працювати навіть з низькими концентраціями вірусних РНК.

Підтип L — це перша зміна в класифікації штамів ВІЛ. Він не був визнаний офіційно. Експерти вважають, що по світу можуть циркулювати і інші представники вірусу імунодефіциту людини підтипу L.

Раніше масове зараження ВІЛ зафіксували в Пакистані. Заражених виявилося понад 400 осіб.