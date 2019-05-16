Масове зараження ВІЛ зафіксували в Пакистані. Фото: Life

https://racurs.ua/ua/n122004-masove-zarajennya-vil-zafiksuvaly-v-pakystani.html

Ракурс

Масове зараження ВІЛ зафіксували в селі на півдні Пакистану. Заражених виявилося понад 400 осіб, серед яких багато дітей. Вони вже здали тест на ВІЛ і отримали позитивні результати.

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Доктор в одному з сіл в провінції Сінд заразив сотні осіб ВІЛ за допомогою шприца. Поки невідомо, чи зробив він це спеціально. Сам педіатр все заперечує. Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я Пакистану, передає medical xpress.

Обвинувачуваний лікар перебуває у в’язниці. У нього також позитивний результат тесту на ВІЛ.

По всьому Пакистану фіксують зростання захворюваності на ВІЛ. Експерти стверджують, що проблема криється в лікарях-шарлатанах і їхньому недбалому поводженні з використанням антисанітарного обладнання.

Згідно з неофіційними даними, в Пакистані працює близько 600 тис. лікарів-шарлатанів. Вони для економії грошей вводять своїм пацієнтам ін'єкції одним шприцом.

Серед хворих є діти різного віку. Їхні батьки погано розуміють природу захворювання: одні переживають, що з маленькими дітьми перестануть грати, інші — що вони не зможуть одружитися. Багато пакистанців просять лікарів привезти якісь ліки від хвороби.

Пакистан довгий час вважався країною з низькою поширеністю ВІЛ, однак зараз країна посідає друге місце за темпами зростання ВІЛ в Азії. Тільки в 2017 році було зафіксовано близько 20 тис. нових випадків захворювання.

Як раніше повідомляв «Ракурс», медики змогли вилікувати ще одну людину від ВІЛ. Це вже третій випадок.