Погода в Україні 17 травня: штормове попередження на заході, а на півдні обіцяють 30° тепла. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n122003-pogoda-v-ukrayini-17-travnya-shtormove-poperedjennya-na-zahodi-a-na-pivdni-obicyaut-30-tepla.html

Ракурс

Погода в Україні 17 травня буде переважно сонячною і теплою в більшості областей. Тільки на заході оголошено штормове попередження і очікуються сильні дощі.

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Метеорологи попереджають про грози та шквальний вітер з поривами 15−20 м/с на території Вінницької, Житомирської та Рівненської областей. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 17 травня буде сонячна і тепла. Температура вночі 14−16° тепла, а вдень повітря прогріється до 23−25 ​° тепла.

У Львові завтра Гідрометцентр прогнозує сильні дощі днем. Вночі температура повітря 11−13° тепла, вдень 20−22° тепла.

В Одесі 17 травня буде тепло, на небі мінлива хмарність. Температура повітря вночі 14−16° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 25−27° вище нуля.

У Дніпрі 17 травня сонячна і тепла погода з мінливою хмарністю. Вночі температура повітря становитиме 13−15° вище нуля, вдень очікується 25−27° тепла.

У Харкові завтра без опадів, а вдень обіцяють тепло і сонце. Температура вночі 14−16° тепла, вдень 25−27° вище нуля за Цельсієм.

У Карпатах 17 травня очікуються дощі та невелике похолодання днем. Температура повітря вночі 11−13° тепла, вдень 17−19° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 17 травня буде тривожна. Вночі та протягом усього дня очікуються слабка і мала геомагнітні бурі. Увечері буду невеликі хвилювання магнітного поля Землі.