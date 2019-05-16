Погода в Украине 17 мая: штормовое предупреждение на западе, а на юге обещают 30° тепла. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n122003-pogoda-v-ukraine-17-maya-shtormovoe-preduprejdenie-na-zapade-a-na-uge-obeschaut-30-tepla.html

Ракурс

Погода в Украине 17 мая будет преимущественно солнечной и теплой в большинстве областей. Только на западе объявлено штормовое предупреждение и ожидаются сильные дожди.

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Метеорологи предупреждают о грозах и шквальном ветре с порывами 15−20 м/с на территории Винницкой, Житомирской и Ровенской областей. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 17 мая будет солнечная и теплая. Температура ночью 14−16° тепла, а днем воздух прогреется до 23−25° тепла.

В Львове завтра Гидрометцентр прогнозирует сильные дожди днем. Ночью температура воздуха 11−13° тепла, днем 20−22° тепла.

В Одессе 17 мая будет тепло, на небе переменная облачность. Температура воздуха ночью 14−16° тепла, днем столбики термометров покажут 25−27° выше нуля.

В Днепре 17 мая солнечная и теплая погода с переменной облачностью. Ночью температура воздуха составит 13−15° выше нуля, днем ожидается 25−27° тепла.

В Харькове завтра без осадков, а днем обещают тепло и солнце. Температура ночью 14−16° тепла, днем 25−27° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах 17 мая ожидаются дожди и небольшое похолодание днем. Температура воздуха ночью 11−13° тепла, днем 17−19° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 мая будет тревожная. Ночью и в течение всего дня ожидаются слабая и малая геомагнитные бури. Вечером буду небольшие возмущения магнитного поля Земли.