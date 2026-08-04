В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Фото:

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Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено майже по всій Україні, окрім Харківської та Запорізької областей.

Погода 4 серпня сприятиме високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню). Надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться також протягом 5−6 серпня. Про цеУкраїнський гідрометеорологічний центр повідомив у Facebook.

Погода в Україні сьогодні пануватиме суха та спекотна. Удень на сході та північному сході країни повітря прогріється до 30−34°. В інших областях стовпчики термометрів піднімуться до 35−38° вище нуля. Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю 3−8 м/с.

На Київщині вдень повітря прогріється до 35−37° за Цельсієм. У Києві вдень очікується до 35°.

Нагадаємо, в Україні з 31 липня по 2 серпня була зафіксована низка температурних рекордів. В українському Гідрометцентрі поінформували, що денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 0,1 — 1,4°.