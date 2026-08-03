Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Жара деформировала дорожное покрытие в Житомирской области, видео скриншот

Жара деформировала асфальт на трассе Киев — Ковель (ВИДЕО)

3 авг 2026, 11:59
999

У Житомирській області на 125 км автодороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин, поблизу села Йосипівка, через високу температуру повітря відбулося деформування та підняття дорожнього покриття.

Про це вчора, 2 серпня, ввечері повідомила прес-служба патрульної поліції Житомирщини.

В результаті було ускладнено в обох напрямках — обʼїзд здійснюється узбіччя.

Сьогодні, 3 серпня, вранці патрульна поліція Житомирщини повідомила, що починаючи з 11-ї години на низці автмобільних доріг області введено тепловий режим.

Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т, — зазначили в поліції.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров