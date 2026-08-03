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Жара деформировала дорожное покрытие в Житомирской области, видео скриншот
Жара деформировала асфальт на трассе Киев — Ковель (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215373-jara-deformirovala-asfalt-na-trasse-kiev-kovel-video.htmlРакурс
У Житомирській області на 125 км автодороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин, поблизу села Йосипівка, через високу температуру повітря відбулося деформування та підняття дорожнього покриття.
Про це вчора, 2 серпня, ввечері повідомила прес-служба патрульної поліції Житомирщини.
В результаті було ускладнено в обох напрямках — обʼїзд здійснюється узбіччя.
Сьогодні, 3 серпня, вранці патрульна поліція Житомирщини повідомила, що починаючи з 11-ї години на низці автмобільних доріг області введено тепловий режим.
Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т, — зазначили в поліції.