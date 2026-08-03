Спека деформувала дорожнє покриття у Житомирській області, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n215373-speka-deformuvala-asfalt-na-trasi-kyyiv-kovel-video.html

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У Житомирській області на 125 км автодороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин, поблизу села Йосипівка, через високу температуру повітря відбулося деформування та підняття дорожнього покриття.

Про це вчора, 2 серпня, ввечері повідомила прес-служба патрульної поліції Житомирщини.

В результаті було ускладнено в обох напрямках — обʼїзд здійснюється узбіччя.

Сьогодні, 3 серпня, вранці патрульна поліція Житомирщини повідомила, що починаючи з 11-ї години на низці автмобільних доріг області введено тепловий режим.