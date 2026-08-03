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Ракурс
Спека деформувала дорожнє покриття у Житомирській області, скріншот відео

Спека деформувала асфальт на трасі Київ — Ковель (ВІДЕО)

3 сер 2026, 11:59
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У Житомирській області на 125 км автодороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин, поблизу села Йосипівка, через високу температуру повітря відбулося деформування та підняття дорожнього покриття.

Про це вчора, 2 серпня, ввечері повідомила прес-служба патрульної поліції Житомирщини.

В результаті було ускладнено в обох напрямках — обʼїзд здійснюється узбіччя.

Сьогодні, 3 серпня, вранці патрульна поліція Житомирщини повідомила, що починаючи з 11-ї години на низці автмобільних доріг області введено тепловий режим.

Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т, — зазначили в поліції.

Джерело: Ракурс


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